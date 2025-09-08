Chính phủ trình dự thảo đề nghị Quốc hội đồng ý bắt giữ nghị sĩ Kweon Seong-dong

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã trình dự thảo đề nghị Quốc hội đồng ý bắt giữ nghị sĩ Kweon Seong-dong (đảng Sức mạnh quốc dân) tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 9/9.Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội phải triệu tập phiên họp toàn thể để tiến hành biểu quyết trong vòng 72 tiếng kể từ sau 24 tiếng dự thảo được báo cáo lên Quốc hội. Do vậy, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành được cho là sẽ tiến hành bỏ phiếu dự thảo đồng ý bắt giữ vào ngày 11 hoặc 12/9, tránh ngày 10/9, thời điểm Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân có bài phát biểu trước Quốc hội.Trước đó, vào ngày 28/8 vừa qua, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt nghị sĩ Kweon với cáo buộc ông này đã nhận số tiền là 100 triệu won (72.100 USD) từ giáo phái Thống nhất vào năm 2022. Đề nghị bắt giữ ông Kweon đã được chuyển lên Bộ Tư pháp, rồi sau đó báo cáo lên Quốc hội.Ngay sau khi Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị lệnh bắt, nghị sĩ Kweon đã tuyên bố sẽ từ bỏ đặc quyền miễn trừ bắt giữ của mình.