Hàn Quốc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng và an ninh Hội nghị APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Chỉ còn 50 ngày nữa là tới Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (31/10), dự kiến quy tụ khoảng 4.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng chục nghìn doanh nhân và phóng viên.Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Gyeongju đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cuối cùng để quảng bá văn hóa, công nghiệp của Hàn Quốc nhằm để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn bè quốc tế.Địa điểm trọng tâm là nơi tổ chức tiệc tối đang được xây dựng tại quảng trường trung tâm Bảo tàng Gyeongju, hiện đã hoàn thành 85% tiến độ. Công trình này bao gồm sảnh tiệc, sân khấu biểu diễn, không gian triển lãm, phòng chờ, được kết hợp các yếu tố kiến trúc truyền thống Hàn Quốc như mái cong, cửa gỗ kiểu truyền thống và xà nhà.Nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh được cải tạo từ Trung tâm hội nghị Hwabek Gyeongju, bổ sung phòng chờ VIP, phòng họp song phương và phòng phiên dịch đồng thời. Trung tâm truyền thông quốc tế đang được xây mới sẽ có trung tâm phát sóng, phòng làm việc cho phóng viên và phòng họp báo. Khu triển lãm trong Công viên Expo Gyeongju đã đạt 90% tiến độ và sẽ là không gian quảng bá các ngành công nghiệp như pin thứ cấp, năng lượng, chíp bán dẫn, ô tô và sinh học của Hàn Quốc.Công tác chuẩn bị lưu trú cho các vị khách quốc tế cũng gần như hoàn tất. Các khách sạn lớn tại Gyeongju đã tiến hành cải tạo quy mô lớn để chuẩn bị 35 phòng hạng thượng đỉnh, trong khi Bộ Ngoại giao đã hoàn tất phân bổ nơi lưu trú cho các đoàn. Chính quyền thành phố và tỉnh cho biết đã chuẩn bị 4.463 phòng trong bán kính 3 km và 12.812 phòng trong bán kính 10 km tính từ Trung tâm hội nghị Hwabek Gyeongju, đủ sức tiếp nhận tối đa 30.000 người. Đồng thời, phương án sử dụng du thuyền cỡ lớn tại cảng Yeongilman, thành phố Pohang làm nơi lưu trú cho các Giám đốc điều hành (CEO) cũng đang được thúc đẩy.Bên cạnh đó, thành phố Gyeongju còn tiến hành chỉnh trang khu du lịch Bomun và các tuyến đường chính trong nội thành, đồng thời đẩy mạnh dự án cải thiện cảnh quan ban đêm và nâng cấp các tiện ích công cộng. Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang cũng đang phối hợp với Cảnh sát và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy xây dựng hệ thống an ninh thông qua các cuộc diễn tập ứng phó dịch bệnh, khủng bố sinh học và tai nạn hàng không.Tỉnh trưởng Tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này là sự kiện quốc tế được cả thế giới chú ý, vì vậy vấn đề an toàn phải là ưu tiên hàng đầu. Tỉnh sẽ chuẩn bị một hệ thống an ninh chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó với mọi rủi ro như thiên tai, động đất hay đám đông tập trung quy mô lớn.