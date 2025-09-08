Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt trong buổi họp báo ngày 9/9 (giờ địa phương) cho biết các ban ngành hữu quan đang phối hợp giải quyết vấn đề thị thực cho lao động nước ngoài, nhằm ngăn chặn tái diễn sự việc như tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia vừa qua.Bà Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 đã gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp nước ngoài và các khoản đầu tư của họ tại Mỹ. Lãnh đạo Nhà trắng hiểu rằng những công ty này muốn mang theo lao động có tay nghề cao và được đào tạo tốt đến Mỹ. Điều này càng đúng đối với việc sản xuất các sản phẩm đặc thù như chíp bán dẫn hay pin ở bang Georgia.Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh Tổng thống Trump cũng kỳ vọng các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tuyển dụng lao động Mỹ. Ông Trump muốn thấy lao động nước ngoài và lao động Mỹ cùng làm việc, vừa làm vừa học hỏi lẫn nhau.Bà Levitt nhận định phát biểu của Tổng thống Trump đã thể hiện một lập trường đầy tinh tế và có trách nhiệm, đồng thời tiết lộ Bộ An ninh nội địa Mỹ và Bộ Thương mại đang cùng phối hợp xử lý vấn đề này. Điều này được hiểu là ông Trump đã chỉ thị hai cơ quan trên tìm phương án giải quyết vấn đề cư trú cho các lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ.Tổng thống Trump trong bài viết trên mạng xã hội ngày 7/9 đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với các khoản đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài. Mỹ khuyến khích các doanh nghiệp đưa đến Mỹ những nhân tài giỏi, có tay nghề kỹ thuật để sản xuất ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn thế giới, và cũng đồng thời sẽ đảm bảo để các nhân lực nhanh chóng được làm việc tại đây một cách hợp pháp.