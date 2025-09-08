Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 8/2025 tăng hơn 160.000 người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/9 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 8/2025". Theo đó, số người trên 15 tuổi có việc làm trong tháng vừa qua là 28.967.000 người, tăng 166.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp duy trì mức tăng trên 100.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng trong tháng 8 đạt 63,6%, tăng 0,1% so với một năm trước. Tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 69,9%, cũng tăng 0,1%.Xét theo độ tuổi, số người có việc làm ở độ tuổi 30 tuổi và 60 tuổi tăng lên, trong khi nhóm 20 tuổi, 40 tuổi và 50 tuổi lần lượt giảm 195.000 người, 73.000 người và 38.000 người.Xét theo ngành nghề, số lao động có việc làm trong ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 304.000 người, trong ngành giáo dục và bất động sản lần lượt tăng 48.000 người và 40.000 người. Ngược lại, số người có việc làm trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp giảm 138.000 người, ngành xây dựng giảm 132.000 người và ngành chế tạo giảm 61.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng lao động là thanh niên từ 15-29 tuổi đạt 45,1%, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì ở mức 45% trong ba tháng liên tiếp kể từ tháng 6.Số người không tham gia hoạt động kinh tế trong tháng 8 đạt 16,22 triệu người, tăng khoảng 9.000 người (0,1%) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số người "nghỉ ngơi", tức những người không tìm kiếm việc làm mà không có lý do cụ thể đạt 2,64 triệu người, tăng 73.000 người (2,9%). Số người đang đi học hoặc tham gia các khóa đào tạo tăng 21.000 người (0,6%).