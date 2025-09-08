Hơn 300 lao động Hàn Quốc bị bắt giữ ở Mỹ khó hồi hương vào ngày 10/9

Photo : YONHAP News

Các công dân Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ tại bang Georgia nước này trong đợt truy quét lao động bất hợp pháp vừa qua dự kiến được trả tự do vào sáng ngày 10/9 (giờ địa phương).Luật sư Mỹ đại diện cho các nhân viên của công ty hợp tác với công ty Giải pháp năng lượng LG trong một cuộc trao đổi qua điện thoại ngày 9/9 cho biết phía quản lý cơ sở giam giữ từng nói rằng sẽ có xe buýt rời đi tại nơi đấy vào rạng sáng ngày 10/9. Phần lớn các công dân Hàn Quốc về nước và chỉ một số rất ít ở lại để giải trình. Ngoài ra, công ty Giải pháp năng lượng LG và các đối tác cũng được cho là đang thu xếp hành lý cá nhân của những người lao động xuất cảnh và chuẩn bị gửi về Hàn Quốc.Theo kế hoạch ban đầu, các công dân Hàn Quốc sẽ được trả tự do tại cơ sở giam giữ ở bang Georgia vào sáng ngày 10/9, sau đó di chuyển bằng xe buýt khoảng 5 tiếng đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta với quãng đường 430 km để lên chuyến bay thuê bao về nước. Chuyến bay thuê bao Boeing 747-8i đón những lao động trên của hãng hàng không Korean Air lúc 10 giờ sáng ngày 10/9 (giờ Hàn Quốc) cũng đã cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon tới sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở Mỹ.Ở chiều về, máy bay dự kiến cất cánh tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta lúc 2 giờ 30 chiều ngày 10/9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chiều ngày 10/9 cho biết lịch khởi hành vào ngày 10/9 đang gặp khó khăn do phía Washington. Bộ Ngoại giao khẳng định vẫn đang tiếp tục trao đổi với phía Mỹ để sớm có thể khởi hành và sẽ thông báo ngay nếu có thay đổi.Trước đó, Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ngày 4/9 đã tiến hành một chiến dịch truy quét lao động cư trú bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia. Trong chiến dịch này, hơn 300 người Hàn Quốc đã bị bắt và giam giữ trong 6 ngày.Chính phủ Hàn Quốc thảo luận với chính quyền Mỹ thúc đẩy việc cho phép những lao động này rời Mỹ theo hình thức "tự nguyện xuất cảnh" để tránh các biện pháp hạn chế nhập cảnh sau này. Tuy nhiên, do khác biệt trong cách diễn giải luật di trú giữa hai nước, nên không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng phát sinh những ảnh hưởng bất lợi khi các lao động này làm thủ tục tái nhập cảnh vào Mỹ sau này.Đặc biệt, một số lao động bị giam giữ được cho là đã ký vào các văn bản do phía Mỹ đưa ra, trong đó có các lựa chọn "nhận khoản hỗ trợ 1.000 USD" hay "bị cấm nhập cảnh Mỹ trong 10 năm". Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 đã công bố chính sách khuyến khích người cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước. Trong đó, những ai tự nguyện về nước sẽ được cấp vé máy bay và khoản hỗ trợ 1.000 USD. Tuy nhiên, nếu đồng ý nhận khoản tiền này, trên thực tế chính quyền Washington có thể coi đó là việc thừa nhận tình trạng cư trú bất hợp pháp.Về vấn đề này, luật sư người Mỹ nói trên cho biết các cán bộ lãnh sự Hàn Quốc đã làm việc lại với phía Mỹ, và những lao động đã được thông báo rằng các giấy tờ đã ký trước đó là vô hiệu. Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ không để các công dân Hàn Quốc này phải chịu bất lợi nào khi quay trở lại Mỹ bất kể tình trạng thị thực hay tư cách lưu trú của họ là gì.Mặt khác, các lao động này cũng phản ánh điều kiện giam giữ bất tiện, đặc biệt là vấn đề bữa ăn và chờ đợi. Do chưa được ICE cấp số thẻ người nước ngoài, một số người phải ngồi chờ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Có trường hợp phải chờ đến 32 tiếng mới đến lượt xử lý hồ sơ.