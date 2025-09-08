Dự báo nội dung chính buổi họp báo nhân 100 ngày nhậm chức của Tổng thống Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ tổ chức buổi họp báo nhân dịp tròn 100 ngày nhậm chức vào ngày 11/9. Dự kiến buổi họp báo sẽ kéo dài trong 90 phút với khẩu hiệu “100 ngày cho phục hồi, hướng tới tăng trưởng tương lai”. Đây là cuộc họp báo thứ hai của Tổng thống, được tổ chức sau 70 ngày kể từ buổi họp báo đầu tiên vào ngày 3/7.Theo Văn phòng Tổng thống, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một Tổng thống tổ chức tới hai buổi họp báo chỉ trong 100 ngày nhậm chức. Điều này thể hiện rõ quyết tâm của ông Lee trong việc tăng cường giao tiếp với người dân.Cuộc họp báo đầu tiên chủ yếu giới thiệu định hướng điều hành quốc gia của Chính phủ mới, trong bối cảnh Tổng thống lên nhậm chức mà không có Ủy ban chuyển giao chính quyền. Cuộc họp báo lần này được dự đoán sẽ tập trung vào việc trình bày chi tiết về "bản thiết kế" các chính sách cụ thể.Trước hết, Tổng thống dự kiến sẽ giới thiệu các chính sách phục hồi dân sinh, kinh tế và chiến lược tăng trưởng tương lai mà ông đã tập trung thúc đẩy trong 100 ngày qua với trọng tâm là “hồi phục và tăng trưởng".Dự kiến phần hỏi đáp về hàng loạt vấn đề trong và ngoài nước cũng sẽ chiếm thời lượng đáng kể. Trong bối cảnh hơn 300 công dân Hàn Quốc bị giới chức Mỹ bắt giữ trong chiến dịch truy quét người lao động nhập cư bất hợp pháp ở bang Georgia vừa qua, dư luận quan tâm liệu Tổng thống có đề cập đến tiến trình đàm phán giữa chính quyền hai nước, các điều kiện cụ thể và phương hướng cải thiện chế độ trong tương lai hay không.Những vấn đề nóng khác có thể sẽ được nhắc tới như đàm phán chi tiết thuế quan với Mỹ đang trong tình trạng bế tắc, các bước đi tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ trong đó có các vấn đề an ninh. Ngoài ra, sáng kiến về an ninh bán đảo Hàn Quốc gồm vấn đề hạt nhân miền Bắc dự kiến cũng là một nội dung chính trong cuộc họp báo.Vấn đề cải cách Viện Kiểm sát, một trong những nhiệm vụ cải cách trọng tâm của Chính phủ đương nhiệm có thể cũng sẽ được nhắc đến. Dư luận quan tâm liệu Tổng thống sẽ đưa ra ý kiến nào về vấn đề tranh cãi lớn nhất hiện nay liên quan tới việc bãi bỏ quyền điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát.Tổng thống cũng có thể đưa ra quyết định cuối cùng về tiêu chí xác định cổ đông lớn chịu thuế thu nhập chuyển nhượng cổ phiếu, vấn đề đã gây tranh cãi kéo dài trong nội bộ phe cầm quyền.Ngoài ra, vấn đề hợp tác với phe đối lập cũng có thể trở thành chủ đề chính trong phần hỏi đáp, trong bối cảnh chính giới vẫn đang đối đầu sâu sắc tại Quốc hội xoay quanh dự thảo cải cách tư pháp, dù trước đó Tổng thống đã có cuộc gặp với Chủ tịch hai đảng lớn.