Kết thúc vòng tham vấn cấp chuyên viên thương mại Hàn-Mỹ lần thứ nhất

Photo : YONHAP News

Phái đoàn chuyên viên thương mại Hàn Quốc đã kết thúc quá trình tham vấn lần một với Mỹ và lên đường về nước vào hôm 9/9 (giờ địa phương). Các quan chức Hàn Quốc đã tới Mỹ vào tối ngày 7/9 (giờ miền Đông Mỹ), và có cuộc gặp với các quan chức Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngay ngày hôm sau.Cuộc tham vấn lần này diễn ra sau khi hai bên đạt được thỏa thuận khung trong đàm phán thương mại Hàn-Mỹ hôm 30/7, và sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thỏa thuận tại cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Nhà Trắng ngày 25/8 vừa qua.Được biết, trọng tâm cuộc tham vấn vừa rồi là làm rõ cách thức cụ thể hóa khoản đầu tư 350 tỷ USD mà Hàn Quốc cam kết với Mỹ để đổi lấy việc Washington giảm mức thuế quan đối ứng từ 25% xuống 15%.Hai bên được cho là đã tập trung trao đổi về chủ thể và phương thức lựa chọn đối tượng đầu tư, phân chia lợi nhuận sau khi thu hồi vốn, nhưng được cho là vẫn còn tồn tại bất đồng ý kiến.Chánh Văn phòng Chính sách Văn phòng Tổng thống Kim Yong-beom ngày 9/9 đã phát biểu rằng việc thiết lập cơ cấu đầu tư vào Mỹ "đang gặp nhiều vấn đề" và "trong tình trạng bế tắc".Mỹ được cho là đang yêu cầu Hàn Quốc nhường quyền chọn đối tượng đầu tư và 90% lợi nhuận từ đầu tư cho nước này, tương tự như yêu cầu với Nhật Bản, nước đã hoàn thiện văn bản thỏa thuận thương mại với Washington. Tuy nhiên, có vẻ như phía Hàn Quốc đã đưa ra lập trường là khó chấp nhận toàn bộ yêu cầu này của Mỹ.Do trong chuyến thăm Mỹ lần này, phái đoàn thương mại Hàn Quốc chưa thể tháo gỡ hết những điểm tranh cãi trên, nên dự kiến quá trình tham vấn cấp chuyên viên giữa hai bên sẽ còn kéo dài. Tiếp theo, phái đoàn dự kiến sẽ xây dựng chiến lược tham vấn trong thời gian tới, rồi sau đó thăm Mỹ thêm vài lần nữa để tiếp tục đàm phán.