Chính phủ Mỹ có nguy cơ hoàn trả thuế đối ứng 1.000 tỷ USD nếu thua kiện

Bộ Tài chính Mỹ ước tính nếu Chính phủ của Tổng thống Donald Trump bị Tòa án tối cao liên bang xử thua kiện trong vụ kiện thuế quan đối ứng, quy mô hoàn trả thuế quan có thể lên tới 1.000 tỷ USD.Đài CNBC ngày 9/9 (giờ địa phương) đưa tin Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong văn bản gửi Tòa án tối cao tuần trước đã ước tính số tiền hoàn thuế sẽ dao động từ 750 tỷ USD đến 1.000 tỷ USD nếu Chính phủ Trump thua kiện.CNBC phân tích rằng con số này có thể bao gồm khoản thuế quan 72 tỷ USD đã thu từ ngày 2/4, khi Chính phủ Mỹ công bố mức thuế đối ứng với từng quốc gia, đến ngày 24/8 vừa qua, cùng với phần dự kiến sẽ thu đến tháng 6 năm sau.Trong văn bản trên, Bộ trưởng Bessent cảnh báo rằng việc hủy bỏ các khoản thuế quan này có thể gây ra hỗn loạn nghiêm trọng, đề nghị Tòa án xử lý nhanh chóng vụ kiện.Vào tháng 4 vừa qua, 5 doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, cũng như 12 bang nước này đã đệ đơn kiện, cáo buộc Tổng thống Trump triển khai chính sách thuế quan trái phép khi không thông qua Quốc hội, cơ quan có quyền quyết định về việc áp thuế. Các doanh nghiệp này cho rằng ông Trump đã tự ý diễn giải Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) và tiến hành áp thuế trong khi không có quyền hạn về vấn đề này.Đến tháng 5, Tòa án thương mại quốc tế Mỹ ngày 28/5 (giờ địa phương) đã ra phán quyết ngừng hiệu lực của chính sách thuế đối ứng. Đến ngày 29/8 vừa qua, Tòa phúc thẩm đã ra phán quyết vô hiệu hóa chính sách thuế đối ứng, cho rằng theo đạo luật IEEPA, Tổng thống không thể tiến hành áp thuế bằng cách ban Sắc lệnh hành chính. Ngay lập tức, chính quyền Trump đã kháng cáo lên Tòa án tối cao hôm 3/9.Tòa án tối cao liên bang cùng ngày cho biết sẽ xử lý nhanh vụ kiện theo yêu cầu của Chính phủ, đồng thời ấn định phiên tranh luận đầu tiên vào tuần đầu tháng 11. Tờ Thời báo phố Wall (WSJ) nhận định có thể Tòa án sẽ ra phán quyết trong năm nay.