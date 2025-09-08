Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch 15 dự án tiên phong cho nền kinh tế siêu đổi mới

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 10/9, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yoon-chul đã chủ trì cuộc họp của Nhóm chuyên trách chiến lược tăng trưởng kiêm Hội nghị Bộ trưởng hữu quan về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp.Tại đây, Chính phủ đã tiến hành thảo luận về "Kế hoạch xúc tiến 15 dự án tiên phòng hướng tới nền kinh tế siêu đổi mới". Trong tháng này, Chính phủ dự kiến sẽ thành lập các ban xúc tiến theo từng dự án. Mỗi ban sẽ tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ nhất để thảo luận về vai trò của các cơ quan tham gia và phương án vận hành. Trong khoảng tháng 10-11, các ban sẽ xúc tiến xây dựng kế hoạch thực thi cụ thể và báo cáo lên Chính phủ.15 dự án tiên phong lần này được chia thành 3 lĩnh vực lớn là “Vật liệu, linh kiện tiên tiến”, “Khí hậu, năng lượng, ứng phó tương lai”, và “K-Boom Up”. Trong lĩnh vực "vật liệu, linh kiện tiên tiến", Chính phủ có kế hoạch phát triển các công nghệ then chốt trong toàn bộ chuỗi cung ứng cũng như công nghệ thương mại hóa, nhằm nâng tỷ lệ tự chủ công nghệ chíp bán dẫn điện (SiC) từ mức 10% hiện nay lên 20% vào năm 2030. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ khởi động dự án thử nghiệm nhằm nội địa hóa công nghệ khoang chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Mục tiêu là nâng thị phần tàu chở LNG của Hàn Quốc từ mức 55% trong năm ngoái lên 70% vào năm 2030.Lĩnh vực K-Boom Up mang ý nghĩa là thúc đẩy sự bùng nổ các ngành công nghiệp văn hóa và sản phẩm Hàn Quốc ra thị trường thế giới (như K-food, K-content, K-beauty). Trong đó, để đưa thực phẩm Hàn Quốc xúc tiến ra thị trường toàn cầu, Chính phủ sẽ mở rộng hạ tầng logistics tại chỗ (như trung tâm logistics chung) ở các quốc gia xuất khẩu trọng điểm, đồng thời xúc tiến chỉ định “Cơ quan đại diện ở nước ngoài làm cứ điểm xuất khẩu K-food”.Tiếp theo, Chính phủ cũng sẽ lần lượt thảo luận về các dự án khác như năng lượng mặt trời và lưới điện thế hệ tiếp theo, hydro xanh, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), và K-contents.