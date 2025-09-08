Quân đội Hàn Quốc triển khai dự án nâng cấp trực thăng tác chiến đặc biệt Black Hawk

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 9/9 đã tổ chức cuộc họp khởi động dự án phát triển hệ thống, cải thiện tính năng của trực thăng Black Hawk (UH/HH-60) tại Trung tâm kỹ thuật của hãng Korean Air ở thành phố Busan. Cuộc họp này có sự tham dự của đại diện DAPA; hãng Korean Air, đơn vị chủ trì nghiên cứu và phát triển, cùng Lục quân, Không quân và Cơ quan Công nghệ và chất lượng quốc phòng Hàn Quốc.Black Hawk là trực thăng được Lục quân (UH-60) và Không quân (HH-60) Hàn Quốc vận hành từ những năm 1990, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như vận chuyển binh sĩ, tác chiến đặc biệt hay hỗ trợ y tế.Mức đầu tư cho dự án này lên đến 994,3 tỷ won (717 triệu USD), tập trung cải tạo buồng lái hiển thị thông số bay bằng các kỹ thuật truyền tín hiệu tương tự (analog) thành buồng lái kỹ thuật số với bản đồ điện tử, màn hình đa chức năng, cũng như trang bị thêm dụng cụ sinh tồn, thiết bị định vị và thông tin liên lạc kiểu mới. Khoảng hơn 30 chiếc sẽ được tiến hành cải thiện và dự kiến được triển khai thực tế từ năm 2029.Sau khi hoàn tất, các trực thăng sẽ có thêm buồng lái kỹ thuật số, thiết bị dùng phương pháp treo máy bay tại chỗ, thiết bị cảnh báo chướng ngại vật, giúp giảm đáng kể gánh nặng cho phi công. Ngoài ra, việc bổ sung các dụng cụ sinh tồn cũng sẽ nâng cao khả năng sống sót trong các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt.DAPA nhấn mạnh dự án này sẽ thúc đẩy nội địa hóa hơn 50 bộ phận thông qua nghiên cứu trong nước, qua đó nâng cao năng lực công nghệ hàng không và xây dựng hệ thống hỗ trợ quân nhu một cách ổn định.