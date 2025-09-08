Chiến lược quảng bá văn hóa Hàn Quốc qua APEC Gyeongju 2025

Photo : YONHAP News

Trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng 10 tại Gyeongju, thành phố được mệnh danh là “đậm chất Hàn Quốc nhất”, nước chủ nhà sẽ mang đến những nội dung văn hóa đặc sắc, hứa hẹn chinh phục bạn bè quốc tế.Trong bối cảnh làn sóng ăn hóa Hàn Quốc (Hallyu) càng được chú ý nhiều hơn sau thành công của bộ phim hoạt hình trên nền tảng Netflix “KPop Demon Hunters” (Thợ săn quỷ Kpop), chiến lược được đề ra là lấy K-Culture làm điểm nhấn để thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Các sự kiện kinh tế trọng điểm sẽ được kết hợp đa dạng với chương trình văn hóa, tạo nên một kỳ APEC giao thoa giữa văn hóa và kinh tế, đồng thời đẩy cao tối đa hiệu quả đăng cai.Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Gyeongju đánh giá chính lịch sử nghìn năm triều đại Silla (Tân La) và các di sản văn hóa thế giới của địa phương đã góp phần giúp Gyeongju được chọn làm nơi đăng cai hội nghị APEC. Do đó, chính quyền tỉnh và thành phố sẽ tận dụng văn hóa địa phương, cái nôi của làn sóng Hallyu, để thu hút sự quan tâm của toàn thế giới.Ba sự kiện lớn được đầu tư trọng điểm gồm trình diễn thời trang Hanbok, chương trình nghệ thuật đa phương tiện tại khu du lịch Bomun và buổi hòa nhạc K-pop. Trong đó, show thời trang Hanbok tổ chức tại khu vực cây cầu gỗ Woljeonggyo (Nguyệt Tinh Kiều) sẽ tái hiện sân khấu kết hợp 5 yếu tố truyền thống của Hàn Quốc (Ngũ Hàn) gồm trang phục Hanbok, ẩm thực Hansik, nhà Hanok, giấy Hanji và chữ Hàn Hangeul. Chương trình nghệ thuật đa phương tiện Bomun sẽ vận dụng kết hợp ánh sáng cảnh quan đêm tại hồ Bomun với laser, drone và các tác phẩm điêu khắc, trình chiếu ánh sáng trên các công trình kiến trúc tạo hiệu ứng hiện đại. Còn buổi hòa nhạc K-pop tại các khu di tích nằm ở phía Đông Gyeongju sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ K-pop cùng nghệ sĩ nữ đến từ các nền kinh tế thành viên APEC.Trong tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu tham dự Đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa APEC 2025 hôm 27/8 vừa qua, sự kiện “Trải nghiệm trước rượu dùng trong tiệc chiêu đãi nguyên thủ” đã được tổ chức, trong đó các đại biểu đã được nếm thử bốn loại rượu truyền thống của địa phương. Tỉnh và thành phố cũng dự kiến bổ sung các tiết mục biểu diễn K-pop, sự kiện K-contents, K-food vào tiệc chiêu đãi Hội nghị thượng đỉnh, nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc cho các nhà lãnh đạo và phu nhân.Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức triển lãm đặc biệt trưng bày cả sáu chiếc vương miện vàng triều đại Silla (Tân La), cùng triển lãm K-Art và chương trình biểu diễn văn hóa kết hợp công nghệ hiện đại trong bữa tiệc gala.Các sự kiện kinh tế trong khuôn khổ APEC cũng sẽ được lồng ghép yếu tố văn hóa, nhằm quảng bá đồng thời làn sóng Hallyu và hình ảnh Hàn Quốc, một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tại quảng trường Expo Gyeongju, các tập đoàn lớn sẽ giới thiệu công nghệ mới qua sự kiện “K-tech Showcase”, đồng thời trưng bày lịch sử công nghiệp và ngành công nghệ tương lai.Tỉnh trưởng Lee Cheol-woo nhấn mạnh tỉnh Bắc Gyeongsang là trung tâm văn hóa với số lượng di sản thế giới nhiều nhất, còn thành phố Gyeongju thực sự là một "bảo tàng không mái che". Chính quyền tỉnh và thành phố sẽ giới thiệu với thế giới những giá trị văn hóa xuất sắc, cội nguồn của Hallyu, cùng với thành tựu phát triển kinh tế của Hàn Quốc thông qua hội nghị APEC sắp tới.