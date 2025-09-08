Đại điện đảng đối lập Hàn Quốc chỉ trích gay gắt Chính phủ đương nhiệm trước Quốc hội

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Song Eon-seok ngày 10/9 đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Ông Song đánh giá 100 ngày đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung là "bước lùi, đi ngược dòng", đồng thời chỉ trích đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành độc tài, lộng hành tại Quốc hội.Đại diện đảng đối lập đồng thời lên án ba Nhóm công tố viên đặc biệt là công cụ trả đũa chính trị của phe cầm quyền hiện nay khi tiến hành khám xét các nghị sĩ của đảng này một cách vô cớ mà không hề có chứng cứ rõ ràng. Đây chính là hành vi bạo lực chính trị chỉ có thể xảy ra ở các quốc gia độc tài.Ngoài ra, Đại diện đảng đối lập còn chỉ trích ý định thành lập Hội đồng xét xử đặc biệt về vụ thiết quân luật của đảng Dân chủ đồng hành là hòng thao túng toàn bộ quá trình điều tra, xét xử cho tới khi ra phán quyết.Đảng này cũng chỉ trích tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua, Chính phủ đã cam kết đầu tư lớn vào Mỹ nhưng không nhận lại được gì. Ông này cũng nhắc đến vụ 300 công dân Hàn Quốc bị giới chức Mỹ bắt giữ tại bang Georgia vừa qua là một thảm họa ngoại giao chưa từng có.Đại diện Song đề xuất thành lập Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp tại Quốc hội để thảo luận về việc cải cách Viện Kiểm sát, cũng như Ủy ban đặc biệt về cải cách tài khóa có sự tham gia của chính giới và Chính phủ, áp dụng chế độ "Lập ngân sách từ con số không" (Zero Base), đánh giá lại từ đầu nhu cầu ngân sách cho các dự án tài khóa của Chính phủ.Bên cạnh đó, lãnh đạo đảng đối lập cũng hối thúc Chính phủ và đảng cầm quyền tích cực thiết lập các biện pháp hoàn thiện sau khi sửa đổi Luật công đoàn và Luật thương mại.Ngoài ra, ông Song đề cập đến cuộc gặp ngày 8/9, nhấn mạnh Tổng thống và Chủ tịch hai đảng đã nhất trí lập ra một cơ chế tham vấn dân sinh ba bên, và đảng Sức mạnh quốc dân sẵn sàng để hiện thực hóa nền chính trị thỏa hiệp.