Bắc Triều Tiên tổ chức Liên hoan nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào năm 2026

Photo : KBS News

Bộ Văn hóa Bắc Triều Tiên cho biết "Liên hoan nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng 4 lần thứ 34" sẽ được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 1-30/4/2026, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4). Ngoài ra, sự kiện này cũng được tổ chức nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết, giao lưu và hợp tác giữa các nghệ sĩ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của nhiều nước, dựa trên tư tưởng tự chủ, hòa bình và hữu nghị.Tương tự như "Liên hoan nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng 4 lần thứ 33" năm 2024, sự kiện trong năm tới dự kiến cũng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các đoàn tham dự sẽ đăng tải video biểu diễn lên trang Nghệ thuật Triều Tiên (Choson Yesul), sau đó ban tổ chức sẽ đánh giá, lựa chọn phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) và tiến hành trao giải.Liên hoan này được Bình Nhưỡng tổ chức từ năm 1982 nhân dịp kỷ niệm "Ngày Thái Dương", ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế.Trong quá khứ, nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ phương Tây đã tham gia sự kiện này. Cụ thể, ca sĩ Hàn Quốc Kim Yeon-ja, hoạt động tại Nhật Bản đã tham gia vào năm 2001 và 2002. Sự kiện vào năm 2007 cũng có sự góp mặt của nữ ca sĩ opera nổi tiếng người Anh Susanna Clarke và nhóm nhạc Mỹ Casting Crowns, nhóm từng đạt giải Grammy và gây chú ý khi trình bày ca khúc "Amazing Grace" cùng bài hát nổi tiếng của Bắc Triều Tiên có tiêu đề tạm dịch là "Chim bồ câu hãy bay cao". Đến năm 2012, hơn 150 thành viên của dàn hợp xướng và dàn nhạc đến từ thành phố Atlanta (Mỹ) cũng tham dự.Từ năm 2008, "Liên hoan nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng 4" được tổ chức hai năm một lần. Năm 2020, sự kiện bị hủy do Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19. Đến năm 2022, kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, quy mô sự kiện đã được thu hẹp, chỉ còn phát sóng lại các video biểu diễn trên truyền hình.