Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định vị thế phi thường và không thể đảo ngược của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/9 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào một ngày trước đã có bài phát biểu trong lễ thượng cờ và lễ tuyên thệ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc (9/9) tại tòa nhà Quốc hội Mansudae (Bình Nhưỡng).Trong bài phát biểu, ông Kim không chỉ gửi lời chào trân trọng đến công nhân, binh sĩ quân đội nhân dân và kiều bào ở nước ngoài mà còn nhắc đến những chỉ huy, sĩ quan và binh sĩ miền Bắc đang tham gia chiến dịch tác chiến quân sự ở nước ngoài, ám chỉ lực lượng được Bắc Triều Tiên điều động hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.Chủ tịch Kim nhấn mạnh sự nghiệp xây dựng một cường quốc trong suốt 77 năm qua kể từ ngày tuyên bố thành lập chính quyền mới đã được tổng kết với niềm tự hào về địa vị phi thường mà miền Bắc đã đạt được. Mặc dù lãnh đạo miền Bắc không trực tiếp đề cập đến sức mạnh hạt nhân, song việc phát biểu về "địa vị phi thường" được cho là nói đến vị thế nước sở hữu vũ khí hạt nhân.Ông Kim khẳng định hiện không ai có thể làm tổn hại đến địa vị tuyệt đối và an ninh của Bắc Triều Tiên. Dòng chảy mạnh mẽ của kỷ nguyên phồn vinh do miền Bắc kiến tạo sẽ không thể bị đảo ngược bởi bất kỳ thế lực nào, qua đó cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ địa vị nước sở hữu vũ khí hạt nhân.Chủ tịch Kim còn nhấn mạnh con đường xã hội chủ nghĩa là con đường duy nhất, Bắc Triều Tiên đã có được vinh quang như hiện tại là nhờ xây dựng được một thể chế chính trị kiên định, sức mạnh quốc gia hùng cường và không phó mặc vận mệnh đất nước cho bất kỳ thế lực nào từ bên ngoài.Lãnh đạo miền Bắc cũng tuyên bố chủ nghĩa xã hội là biểu tượng vĩ đại và tươi đẹp, là nền tảng cho sự tồn tại vĩnh viễn và phát triển thịnh vượng vô hạn, cũng là động lực bất tận của Bắc Triều Tiên; đồng thời nhấn mạnh đến nguyên tắc tự lực tự cường.Ông Kim đã tham dự lễ thượng cờ cùng các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và nhiều quan chức khác trong đảng và Chính phủ,và đã đọc lời tuyên thệ kỷ niệm 77 năm thành lập chính quyền miền Bắc tại lễ tuyên thệ.