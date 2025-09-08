Thành lập Ủy ban xúc tiến xây dựng Trường Quốc tế Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Việt Nam

Photo : KBS News

Hội người Hàn tại miền Trung Việt Nam ngày 5/9 cho biết Chủ tịch công ty KAS Holdings Jang Soon-bong, người từng dẫn dắt quá trình thành lập Trường Quốc tế Hàn Quốc tại Hà Nội (KISH), đã được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Trường Quốc tế Hàn Quốc tại Đà Nẵng.Ông Jang là nhân vật chủ chốt trong quá trình từ khi khởi xướng dự án xây dựng Trường Quốc tế Hàn Quốc tại Hà Nội vào năm 2002 cho đến khi cơ sở chính thức hoàn công vào năm 2012. Hiện nay, KISH đã trở thành cơ sở giáo dục Hàn Quốc lớn nhất tại Việt Nam, với 2.115 học sinh và 364 giáo viên và nhân viên.Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của du khách và cộng đồng người Hàn tại Đã Nẵng, nhu cầu về giáo dục chính quy cũng tăng mạnh. Riêng trong năm ngoái, 4,57 triệu du khách Hàn Quốc đã đến Việt Nam, trong đó hơn 20% đã chọn thành phố Đà Nẵng. Số Hàn kiều tại thành phố Đà Nẵng hiện đã vượt quá 8.000 người. Trường Hàn ngữ (Hangul) cuối tuần được khai trương vào năm 2023 đã trở thành không gian không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn giáo dục về lịch sử, văn hóa, qua đó tạo nền tảng cho việc thảo luận về việc thành lập trường quốc tế.Ủy ban xúc tiến này dự kiến sẽ tiến hành các bước tham vấn hành chính, huy động đầu tư, thiết kế chương trình giảng dạy nhằm tạo môi trường giáo dục ổn định cho con em của Hàn kiều, đồng thời góp phần mở rộng giao lưu giáo dục và văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.Lễ ra mắt Ủy ban sẽ được tổ chức vào 3 giờ 30 phút chiều ngày 26/9 (giờ địa phương) tại Đà Nẵng, do Hội người Hàn tại miền Trung Việt Nam phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng đồng tổ chức.Hội người Hàn nhấn mạnh lễ ra mắt Ủy ban xúc tiến này không chỉ mang ý nghĩa thành lập tổ chức, mà còn là điểm khởi đầu cho sự kết nối giáo dục giữa thế hệ tương lai của Hàn Quốc và Việt Nam.