Chính phủ Hàn Quốc mở rộng quỹ hỗ trợ các ngành công nghiệp chiến lược tiên tiến

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng Quỹ tăng trưởng quốc dân, một cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ở lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), từ 100.000 tỷ won lên 150.000 tỷ won (từ 72,1 lên 108,2 tỷ USD).Tổng thống Lee Jae Myung ngày 10/9 đã chủ trì Hội nghị báo cáo toàn dân, nghe báo cáo và thảo luận về nội dung này.Văn phòng Tổng thống cho biết hội nghị bao gồm phần thảo luận tự do về tầm nhìn các ngành công nghiệp chiến lược công nghệ cao như chuyển đổi AI, sinh học, năng lượng, Quỹ tăng trưởng quốc dân 150.000 tỷ won, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới và chuyển đổi toàn diện hệ thống tài chính theo hướng hiệu quả hơn.Buổi thảo luận có sự tham gia của lãnh đạo các doanh nghiệp lớn như Chủ tịch SK, Chủ tịch Celltrion, cùng quan chức đến từ hãng điện tử Samsung, FuriosaAI và Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB). Phía Chính phủ có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC). Phía Văn phòng Tổng thống có Chánh Văn phòng Chính sách cùng một số Cố vấn.Trước đó, trong phiên họp Nội các một ngày trước, Tổng thống Lee đã nhấn mạnh mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu, đồng thời khẳng định Quỹ tăng trưởng quốc dân là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu này và cần đảm bảo ra mắt đúng kế hoạch.Ban đầu, Chính phủ công bố sẽ lập Quỹ tăng trưởng quốc dân quy mô 100.000 tỷ won trong 5 năm, nhưng nay quyết định tăng thêm khoảng 50.000 tỷ won (36,1 tỷ USD).