Chỉ số KOSPI xác lập mức đỉnh cao kỷ lục phiên ngày 10/9

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/9 ở mức 3.314,53 điểm, tăng 54,48 điểm (1,67%) so với phiên trước.Ngay sau khi mở cửa, chỉ số này đã tăng hơn 1% so với phiên trước. Vào buổi chiều, chỉ số KOSPI đã có lúc tăng lên tới 3.317,77 điểm, vượt qua mức kỷ lục cách đây 4 năm vào ngày 25/6/2021 (3.316,08 điểm), cũng là mức cao nhất trong năm nay.Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa ở mức 833 điểm, tăng 8,18 điểm (0,99%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa giao dịch ở mức 1.386,6 won đổi 1 USD, giảm 1,3 won.Nguyên nhân đứng sau đà tăng chỉ số KOSPI được cho là do tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư vào cải cách thuế. Văn phòng Tổng thống hôm 9/9 cho biết đang xem xét giữ nguyên ngưỡng chịu thuế chuyển nhượng cổ phiếu với cổ đông lớn ở mức 5 tỷ won (3,6 triệu USD), thay vì hạ xuống 1 tỷ won (0,7 triệu USD). Ngoài ra, việc giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sớm giảm lãi suất đã giúp nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục, qua đó tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Hàn Quốc.Đêm qua, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán phố Wall đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục.