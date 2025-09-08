Son Heung-min vươn lên đồng hạng một về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia

Photo : YONHAP News

Trong trận giao hữu với Mexico vào ngày 10/9 tại sân vận động Geodis Park, thành phố Nashville (bang Tennessee, Mỹ), đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã cầm hòa với tỷ số 2-2, khép lại loạt hai trận giao hữu tại Mỹ trong tháng 9 với thành tích 1 thắng, 1 hòa.Vào phút thứ 22 của hiệp một, cầu thủ Raul Jimenez ghi bàn mở tỷ số cho Mexico. Phút 65 của hiệp hai, Son Heung-min gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc, sau đó Oh Hyeon-gyu đưa Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút thứ 75. Tuy nhiên, ở phút bù giờ Santiago Jimenez đã gỡ hòa 2-2 cho Mexico.Với trận đấu này, Son Heung-min đạt cột mốc 136 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, vươn lên đồng hạng một trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc cùng với người thầy của mình là huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo và cựu danh thủ Cha Bum-kun. Trong đó, anh ghi được 53 bàn thắng, xếp thứ hai sau Cha Bum-kun (58 bàn).Trong trận đấu giao hữu với Mỹ ngày 7/9, đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng 2-0. Lần này, họ đã thể hiện trình độ ngang ngửa với Mexico, đồng chủ nhà Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, nhà đương kim vô địch Cúp Vàng (Gold Cup) của Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Trong lịch sử đối đầu cấp đội tuyển quốc gia nam, Hàn Quốc giành được 4 trận thắng, 3 hòa, 8 thua trước Mexico.Tháng 10 tới, đội tuyển Hàn Quốc sẽ hội quân trở lại, đá trận giao hữu với Brazil (10/10) và Paraguay (14/10) tại sân vận động World Cup Seoul.