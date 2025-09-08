Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ban cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch với một số khu vực tại Nepal

Photo : YONHAP News

Do cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội của Chính phủ Nepal ngày càng gia tăng tại nước này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ban cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch đối với khu vực Bagmati, Lumbini và Gandaki tại Nepal từ 5 giờ chiều ngày 10/9 (giờ Hàn Quốc). Các khu vực khác tại nước này vẫn đang duy trì cảnh báo ở mức 1 (chú ý khi du lịch).Cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch được ban bố trong những trường hợp khẩn cấp và có nguy cơ cao trong thời gian ngắn, với hiệu lực tối đa 90 ngày. Cảnh báo ở mức 2,5 yêu cầu người dân tuân thủ các hướng dẫn tương đương với cảnh báo ở giữa mức 2 và mức 3.Vụ trưởng Vụ Lãnh sự và an toàn thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Chu-sok ngày 10/9 cũng đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện tại Nepal, nhằm đánh giá tình hình và rà soát các biện pháp bảo vệ công dân Hàn Quốc. Ông Yoon nhấn mạnh cần phải duy trì hệ thống liên lạc thường trực giữa các bên, cũng như nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại nước sở tại.Bộ Ngoại giao khuyến nghị công dân Hàn Quốc có kế hoạch đi du lịch đến ba khu vực nói trên nên hủy hoặc hoãn chuyến đi khi cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch vẫn còn hiệu lực. Các công dân Hàn Quốc đang cư trú tại các khu vực trên cũng được đề nghị di chuyển đến nơi an toàn, trừ khi có việc khẩn cấp.Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại Nepal sau khi chính quyền nước này chặn truy cập vào 26 nền tảng mạng xã hội không được đăng ký với cơ quan chức năng gồm YouTube, Facebook, Instagram và X (Twitter cũ) từ ngày 5/9. Đặc biệt, lượng lớn giới trẻ tại Nepal, những người vốn thất vọng trước sự thụ động của Chính phủ trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đã tham gia vào các cuộc biểu tình này, khiến làn sóng biểu tình không chỉ dừng lại ở thủ đô Kathmandu, mà còn lan rộng sang các thành phố khác.Cảnh sát Nepal từ ngày 8/9 đã sử dụng lựu đạn cay, vòi rồng và đạn cao su để trấn áp người biểu tình. Trong quá trình đó, hơn 20 người đã thiệt mạng và hơn 500 người đã bị thương.