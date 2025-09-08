Quan hệ Trung-Triều được khôi phục nhưng chưa đạt kỳ vọng của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia, một cơ quan nghiên cứu thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 11/9 đã công bố báo cáo "Ngoại giao của ông Kim Jong-un trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc".Báo cáo đánh giá Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc đã thành công trong việc khôi phục quan hệ Trung-Triều "một cách đầy kịch tính" sau ba năm rưỡi nguội lạnh. Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4/9 vừa qua, hai bên đã nhất trí tăng cường giao lưu cấp cao và trao đổi chiến lược, đẩy mạnh hợp tác và bảo vệ lợi ích chung trong khu vực và quốc tế.Báo cáo trên chỉ ra rằng nội dung công bố về kết quả hội nghị của hai nước có sự khác biệt, phỏng đoán rằng phía Trung Quốc chưa đáp ứng được kỳ vọng của miền Bắc.Chẳng hạn như trong tuyên bố từ phía Trung Quốc, Bắc Triều Tiên bày tỏ mong muốn làm sâu sắc thêm và gặt hái nhiều thành quả hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và lợi ích chung song phương. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không đề cập tới cụm từ “lợi ích chung”. Trong các bản tin của truyền thông Bắc Triều Tiên cũng không có nội dung nào khẳng định Trung Quốc đã nhắc đến cụm từ này. Báo cáo phân tích rằng chi tiết này có thể hiểu là Bắc Kinh đã không đáp ứng kỳ vọng của Bình Nhưỡng trong việc cam kết giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại, và tạo điều kiện gia tăng nguồn thu ngoại tệ cho Bình Nhưỡng.Ngoài ra, xét đến việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình với lập trường “khách quan và công bằng”, cũng như “duy trì tối đa hòa bình và ổn định” về vấn đề bán đảo Hàn Quốc, nhóm nghiên cứu suy đoán Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của Bình Nhưỡng về việc công nhận vị thế quốc gia sở hữu hạt nhân. Báo cáo đánh giá rằng thay vì công nhận tư cách quốc gia sở hữu hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc tiếp tục duy trì cách tiếp cận đó là né tránh việc nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa.Nhóm nghiên cứu nhận định tình hình quan hệ Trung-Triều và cục diện bán đảo Hàn Quốc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào việc Chủ tịch Tập Cận Bình có thăm Bắc Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động 10/10 tới hay không.Bên cạnh đó, nếu ông Tập Cận Bình thăm miền Bắc vào ngày 10/10 rồi sau đó lại tham dự tiếp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc vào ngày 31/10 thì Bắc Kinh sẽ có thể tự khẳng định vai trò trung gian cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.