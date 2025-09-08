Seoul tiến hành tham vấn thường niên với Quỹ Tiền tệ quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 10/9 thông báo sẽ tiến hành đợt tham vấn thường niên với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho năm 2025 từ ngày 11-25/9.Quỹ Tiền tệ quốc tế hàng năm đều tiến hành đánh giá tình hình kinh tế của các nước thành viên. Trong đợt đánh giá lần này, phái đoàn IMF dự kiến sẽ gặp các ban ngành hữu quan của Chính phủ, cũng như làm việc với Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, Ủy ban giám sát tài chính, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc và một số doanh nghiệp tư nhân khác của Hàn Quốc.Bộ Kế hoạch cho biết phái đoàn IMF sẽ thảo luận về tình hình, triển vọng kinh tế Hàn Quốc và các chính sách kinh tế tổng thể của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung.Ngoài ra, phái đoàn của Quỹ ngày 23/9 sẽ có buổi gặp với Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol, và dự kiến công bố kết quả tham vấn thường niên vào ngày 24/9.