Số ca mắc bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc tăng hơn 4 lần chỉ sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 11/9 công bố số liệu cho biết tính đến ngày 6/9 năm nay đã có 4.370 ca cấp cứu liên quan đến các bệnh do nắng nóng, tăng khoảng 4,05 lần so với 1.078 ca vào năm 2020.Số ca mắc các bệnh do nắng nóng có xu hướng gia tăng đáng kể qua các năm, từng đạt 1.376 người vào năm 2021, sau đó tăng lên 1.564 ca vào năm 2022, và lần lượt ghi nhận 2.818 người và 3.704 người vào năm 2023 và năm 2024.Số ca tử vong do mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng cũng tăng lên, từ 9 người trong mỗi năm 2020 và năm 2021, lên 32 người năm 2023, 34 người vào năm ngoái, và tính đến ngày 6/9 năm nay đã có 29 người tử vong. Khi các biện pháp phòng chống nắng nóng trong mùa hè áp dụng cho đến ngày 30/9 kết thúc, số ca tử vong trong năm nay khả năng cao sẽ vượt ngưỡng 30 người.Ủy ban Y tế và phúc lợi tại Quốc hội Hàn Quốc chỉ ra rằng các cơ sở pháp lý liên quan đến việc ứng phó với nắng nóng hiện đang nằm rải rác trong luật về an toàn và thiên tai, kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu và các hướng dẫn của các cơ sở y tế, phúc lợi. Việc thực hiện các biện pháp này cũng còn có sự chênh lệch giữa các địa phương. Do đó, các ban ngành hữu quan cần có sự phối hợp, ứng phó một cách có hệ thống, sửa đổi luật để triển khai các biện pháp bảo vệ người dân một cách chủ động hơn, khi khủng hoảng khí hậu đang trở thành mối đe dọa mới đối với lĩnh vực an ninh và y tế.