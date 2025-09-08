Con trai cố Tổng thống Roh Tae-woo được chỉ định làm tân Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Ông Roh Jae-heon, Chủ tịch Quỹ Trung tâm văn hóa Đông Á, là con trai trưởng của cố Tổng thống Roh Tae-woo, trên thực tế đã được chỉ định làm tân Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc đầu tiên dưới thời Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung.Một quan chức cấp cao trong Chính phủ trong bài phỏng vấn qua điện thoại với báo chí ngày 11/9 cho biết ông Roh đã được lựa chọn làm Đại sứ tại Trung Quốc và các thủ tục liên quan đang được tiến hành. Cuối tháng trước, ông Roh từng tham gia vào đoàn đặc phái viên của Tổng thống sang thăm Trung Quốc và trao tận tay thư riêng của lãnh đạo Hàn Quốc gửi Chủ tịch nước Tập Cận Bình.Việc lựa chọn ông Roh được cho là có liên quan đến di sản chính trị của cố Tổng thống Roh Tae-woo, người đã thúc đẩy “Chính sách hướng Bắc” và ký kết thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung vào năm 1992 trong nhiệm kỳ cầm quyền của mình.Vào ngày 20/8 vừa qua, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Đới Binh đã tới viếng mộ cố Tổng thống Roh Tae-woo nhân dịp kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ Hàn-Trung, đồng thời phát biểu rằng Bắc Kinh mong muốn cùng Seoul giữ gìn tinh thần ban đầu khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.Bản thân Chủ tịch Roh cũng từng tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu Hàn-Trung, trong đó có việc đảm nhiệm vị trí cố vấn trong Ban cố vấn quốc tế thành phố Thành Đô (Trung Quốc) vào năm 2016.Một nhân vật trong phe cầm quyền cho biết ông Roh đã tích lũy chuyên môn về Trung Quốc nhiều hơn so với những gì công chúng biết đến. Vì vậy, Chính phủ có lẽ đã đánh giá ông là người phù hợp để cải thiện quan hệ Hàn-Trung. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phân tích cho rằng quyết định bổ nhiệm này là bất ngờ, bởi ông Roh không xuất thân từ ngành ngoại giao, cũng chưa từng hoạt động ở những vị trí chủ chốt trong chính quyền.