Seoul lên án vụ Israel tấn công Qatar

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/9 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ Israel tấn công Qatar một ngày trước.Seoul lên án vụ tấn công của Israel đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Qatar, là hành vi tuyệt đối không thể dung thứ. Chính phủ Hàn Quốc lo ngại vụ tấn công sẽ đẩy bất ổn khu vực càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực trung gian vì hòa bình Trung Đông của Qatar, hối thúc các bên đương sự nỗ lực để sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, thả tự do cho các con tin.Trong tháng 9 này, Hàn Quốc đóng vai trò là nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Chiều ngày 10/9 (giờ địa phương), Hàn Quốc dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York liên quan tới vụ Israel tập kích Qatar.Vào ngày 9/9 (giờ địa phương), Israel đã tấn công thủ đô Doha của Qatar, nhằm vào lực lượng vũ trang Hamas của Palestine. Qatar vốn là quốc gia đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza. Được biết, mục tiêu tấn công của Israel là các nhân vật thuộc Cục Chính trị Hamas hoạt động tại Doha, bao gồm Khalil al-Hayya, trưởng đoàn đàm phán của Hamas.