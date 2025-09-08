17 quân nhân Hàn Quốc bị thương do hai vụ nổ liên tiếp trong quá trình huấn luyện

Photo : KBS News

Không quân Hàn Quốc ngày 11/9 cho biết một kíp nổ dùng trong luyện tập một ngày trước đã phát nổ trong quá trình huấn luyện quân dự bị tại một đơn vị Không quân tại thành phố Seogwipo, đảo Jeju. Vụ việc này đã khiến 6 quân nhân dự bị và một hạ sĩ quan bị thương nhẹ, hiện tất cả đã xuất viện sau khi nhận điều trị tại một bệnh viện tư nhân gần đó. Quân đội cho biết kết quả kiểm tra tai mũi họng và chỉnh hình của cả 7 người đều không có gì bất thường.Được biết, vụ tai nạn này xảy ra do một kíp nổ dùng trong buổi luyện tập dài 6 cm và có đường kính 6,5 mm phát nổ, nguyên nhân cụ thể hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.Mặt khác, một quả đạn mô phỏng dùng để tạo tiếng nổ và khói được dùng trong buổi huấn luyện không bắn đạn thật tại một đơn vị pháo binh Lục quân ở xã Jeokseong (thành phố Paju) cũng đã bất ngờ phát nổ, khiến 10 binh sĩ bị bỏng. Được biết, loại đạn mô phỏng này đã gây ra các vụ nổ trong suốt ba năm qua, mỗi năm một lần kể từ năm 2021. Sau vụ việc lần này, Lục quân Hàn Quốc trong ngày 11/9 đã ra lệnh tạm ngừng sử dụng loại đạn mô phỏng trên.Liên quan đến vụ việc này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 11/9 đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các binh sĩ bị thương và gia đình của họ. Tổng thống Lee cũng yêu cầu quân đội cần điều tra kỹ lưỡng để làm rõ nguyên nhân và triển khai các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo những binh lính, những người đang cống hiến vì đất nước, sẽ không gặp phải tai nạn tương tự thêm một lần nào nữa.