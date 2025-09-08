Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận bước tiếp theo về thỏa thuận thuế quan song phương

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan ngày 11/9 (giờ Hàn Quốc) đã lên đường sang Mỹ để tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo, liên quan đến đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ mà hai bên đạt được vào ngày 30/7 vừa qua.Tại thành phố New York, ông Kim dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick để thảo luận cụ thể về cấu trúc gói đầu tư, hình thức đầu tư, và cách phân chia lợi nhuận từ các dự án.Trong thỏa thuận khi đó, Washington đã đồng ý giảm mức thuế đối ứng từ 25% xuống còn 15%, đổi lại Seoul sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết như văn bản hóa thỏa thuận vẫn chưa được thống nhất hoàn toàn. Theo đề xuất của Hàn Quốc, gói đầu tư vào Mỹ sẽ bao gồm 150 tỷ USD cho lĩnh vực đóng tàu và 200 tỷ USD cho các ngành công nghiệp chiến lược như chíp bán dẫn, với các hình thức đầu tư gồm đầu tư trực tiếp, cho vay và bảo lãnh tín dụng.Cơ quan thương mại giữa hai nước vào ngày 8/9 vừa qua cũng đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên tại Washington (Mỹ), nhưng được biết vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng. Seoul muốn giảm tỷ lệ đầu tư trực tiếp, thay vào đó là sử dụng các hình thức bảo lãnh tín dụng để giảm gánh nặng, song Mỹ lại muốn Hàn Quốc tăng tỷ trọng đầu tư trực tiếp. Washington cũng muốn giữ quyền lựa chọn dự án đầu tư, trong khi Seoul mong muốn đưa ra quyết định đầu tư sau khi đánh giá dự án và có sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc. Về phần chia lợi nhuận, Mỹ được cho là muốn nắm 90% lợi nhuận, còn Hàn Quốc lại cho rằng 90% lợi nhuận sẽ được tái đầu tư tại Mỹ.Ngoài vấn đề về gói đầu tư, các nội dung về việc giảm hàng rào phi thuế quan đối với sản phẩm nông sản của Mỹ, thuế nhập khẩu ô tô của Hàn Quốc và vấn đề thị thực cho lao động Hàn Quốc tại Mỹ dự kiến cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong buổi gặp giữa hai bên sắp tới.