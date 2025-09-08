Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 11/9 đã tổ chức buổi họp báo nhân kỷ niệm 100 ngày nhậm chức. Đây là buổi họp báo thứ hai của ông Lee kể từ sau khi lên nắm quyền, sau lần họp báo nhân 30 ngày nhậm chức hôm 3/7.Tổng thống đánh giá quãng thời gian 100 ngày vừa qua là khoảng thời gian tập trung vào hồi phục kinh tế dân sinh và bình thường hóa ngoại giao.Với tâm niệm một giờ của Tổng thống có giá trị tương đương 52 triệu giờ của người dân, ông Lee khẳng định bản thân mình đã nỗ lực hết sức để vực lại nền dân chủ, an ninh ngoại giao và kinh tế dân sinh. Dù thân thể mệt mỏi nhưng ông lại có thể lấy lại sức mạnh khi nghĩ tới những khó khăn của người dân. Nếu phải tóm gọn 100 ngày qua, ông đánh giá đó là khoảng thời gian "hồi phục và bình thường hóa".Tổng thống cam kết sẽ biến 4 năm 9 tháng nhiệm kỳ còn lại là khoảng thời gian "nhảy vọt và tăng trưởng". Chính phủ đương nhiệm sẽ xây dựng một xã hội với nền tảng vững vàng, tiến tới một nền chính trị đoàn kết.Trong phần hỏi đáp, Tổng thống Lee cho rằng không cần thiết phải cố chấp theo đuổi việc siết chặt tiêu chuẩn xác định cổ đông lớn để áp thuế chuyển nhượng cổ phiếu. Tổng thống cho biết sẽ để Quốc hội thảo luận về vấn đề này, triển khai chính sách theo định hướng thúc đẩy thị trường cổ phiếu.Về thỏa thuận của chính giới liên quan đến việc sửa đổi luật thành lập ba Nhóm công tố viên đặc biệt bị đổ vỡ, Tổng thống khẳng định ông không biết trước về việc này, nhưng cũng không mong muốn sửa đổi. Ông Lee nhấn mạnh chính trị thỏa hiệp không phải là sự chắp vá tạm thời mà là chấp nhận những yêu cầu chính đáng. Đồng thời, Tổng thống chỉ ra rằng việc làm rõ sự thật về vụ nổi loạn không phải là lĩnh vực có thể đem ra thương lượng.