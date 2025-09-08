Chuyến bay chở 316 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Mỹ sẽ về tới Seoul vào chiều 12/9

Photo : YONHAP News

Chuyến bay hồi hương hơn 300 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại bang Georgia (Mỹ) lẽ ra cất cánh vào ngày 10/9 (giờ địa phương) nhưng đã bất ngờ bị đình lại mà không rõ lý do. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày tình hình đã được giải quyết.Đang trong chuyến thăm Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết ông đã rất lo ngại khi có thông tin thủ tục hồi hương của các công dân bị trì hoãn không rõ lý do, nhưng trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Marco Rubio, phía Mỹ đã xác nhận rằng thủ tục hồi hương sẽ được tiến hành và những công dân này sẽ không gặp bất lợi khi tái nhập cảnh vào Mỹ.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích việc chuyến bay thuê bao chở các công dân Hàn Quốc về nước vào ngày 10/9 bị đột ngột bị đình chỉ là do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra chỉ thị phải xác minh nguyện vọng lưu trú tại Mỹ của những công dân này. Phía Hàn Quốc đã truyền đạt lại rằng các công dân này sẽ trở về nước trước, nếu cần sẽ quay lại Mỹ sau.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh cho phép hộ tống công dân Hàn Quốc ra sân bay mà không sử dụng còng tay theo đúng đề nghị từ phía Seoul, mặc dù quy định Mỹ vốn rất nghiêm ngặt.Vào lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày 10/9 (giờ địa phương), những công dân Hàn Quốc này đã được đưa ra khỏi cơ sở giam giữ trong trang phục thường ngày, không bị còng tay. Tiếp đó, họ được chia lên 8 chuyến xe buýt và khởi hành khởi hành tới sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng, nơi máy bay thuê bao của hãng Korean Air đang chờ sẵn.Chuyến bay thuê bao dự kiến sẽ khởi hành vào trưa ngày 11/9 (giờ địa phương), tức rạng sáng ngày 12/9 (giờ Hàn Quốc), và hạ cánh tại Seoul vào chiều cùng ngày.Trong cuộc họp báo nhân 100 ngày nhậm chức, Tổng thống Lee Jae Myung cũng xác nhận rằng các công dân Hàn Quốc sẽ rời cơ sở giam giữ ở Georgia để tới sân bay Atlanta ở Mỹ vào khoảng 3 giờ chiều ngày 11/9 (giờ Hàn Quốc). Ông Lee cho biết sẽ có 330 người lên máy bay, trong đó có 14 người quốc tịch nước ngoài. Riêng một người mong muốn ở lại Mỹ do có gia đình là thường trú nhân. Tổng cộng số công dân Hàn hồi hương là 316 người, phần lớn là nam giới, chỉ có 10 người là nữ. Tổng thống Lee nhận định sự việc lần này có thể khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc e ngại khi cân nhắc đầu tư tại Mỹ.Về dài hạn, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp với Mỹ để thiết lập một diện thị thực mới phù hợp với nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc. Seoul và Washington đã nhất trí thành lập nhóm công tác chung nhằm nhanh chóng thảo luận và thúc đẩy vấn đề này.