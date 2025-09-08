Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc hy vọng Chủ tịch nước Trung Quốc tham dự Hội nghị APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae sáng ngày 11/9 đã có buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Đới Binh tại Quốc hội.Ông Jung phát biểu Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Gyeongju vào cuối tháng 10 tới là cơ hội quý giá để củng cố nền tảng hợp tác cho hòa bình khu vực Đông Bắc Á và thịnh vượng chung của các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Nếu Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc nhân dịp này và lãnh đạo hai nước có sự trao đổi trực tiếp thì đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển quan hệ Hàn-Trung.Chủ tịch Jung nhấn mạnh Seoul và Bắc Kinh là đối tác, là bạn bè đã có hàng nghìn năm giao lưu. Sự tin cậy giữa hai nước đã góp phần vào hòa bình và ổn định Đông Bắc Á. Ông mong quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lãnh đạo đảng cầm quyền cũng hy vọng thương mại Hàn-Trung sẽ được duy trì ổn định, xuất khẩu song phương sẽ trở nên sôi động hơn trong thời gian tới.Đáp lại, Đại sứ Đới Binh cho biết Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ Hàn Quốc tổ chức thành công Hội nghị APEC 2025. Ông hy vọng dưới nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Trung sẽ phát triển lên một tầm cao mới.