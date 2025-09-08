Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mexico

Photo : YONHAP News

Theo bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mexico và tài liệu chính sách được công bố ngày 10/9 (giờ địa phương), Chính phủ Mexico đã quyết định áp thuế quan đối với 1.463 mặt hàng thuộc 17 lĩnh vực chiến lược, được cho là có khả năng dẫn dắt sự phát triển kinh tế quốc gia như ô tô, phụ tùng ô tô, thép, nhôm, nhựa và đồ điện gia dụng.Mức thuế được áp lên các mặt hàng này dự kiến sẽ là mức cao nhất trong phạm vi quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Chính phủ Mexico cho biết mức thuế hiện tại đối với 1.463 mặt hàng trong các lĩnh vực trên hiện dao động từ 0-35% song sẽ nâng mức thuế này lên tối đa đến 50%. Các quan chức nước này nhận định biện pháp trên sẽ gây ảnh hưởng đến khoảng 8,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mexico, tương đương 5,2 tỷ USD.Chính phủ Mexico nhấn mạnh sẽ áp mức thuế 50% đối với các loại xe ô tô nhằm củng cố năng lực cạnh tranh trong ngành công nghiệp ô tô. Đối tượng bị áp thuế sẽ là những nước chưa ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với nước này. Theo thông tin trên trang web của Bộ Kinh tế Mexico, các quốc gia hiện đã ký FTA với Mexico bao gồm Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Chile, Panama, Uruguay. Điều này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc, dù đang là đối tác thương mại lớn nhất của Mexico tính đến năm 2024, cũng có thể bị đưa vào danh sách các nước bị áp thuế. Tại Mexico, nhiều ý kiến cho rằng các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nga, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu tác động lớn bởi chính sách thuế mới này.Hàn Quốc và Mexico vào năm 2000 đã ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương, một dạng khuôn khổ cơ bản trong quan hệ thương mại giữa hai nước, nhưng văn kiện này không bao gồm nội dung có thể chống lại việc áp thuế. Hai bên đã tiến hành đàm phán về FTA từ năm 2006, song quá trình này lại rơi vào bế tắc và không có sự tiến triển cho đến nay.Chính phủ Mexico giải thích chính sách thuế lần này là để tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp và cơ hội việc làm trong nước, không khác gì ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.Một số ý kiến phân tích cho rằng chính sách này thực chất nhằm vào Trung Quốc trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) đang bị xáo trộn. Tờ Thời báo phố Wall (WSJ) cùng một số hãng truyền thông Mỹ từng đưa tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã gây áp lực lên Mexico để hạn chế quan hệ thương mại với Trung Quốc, bao gồm cả việc ngăn chặn khả năng Bắc Kinh xuất khẩu hàng sang Mexico để tránh mức thuế quan cao từ Washington.