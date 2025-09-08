Đảng cầm quyền phá vỡ thỏa thuận với đảng đối lập về Nhóm công tố viên đặc biệt

Photo : KBS News

Vào ngày 10/9, Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền và đối lập Hàn Quốc đã nhóm họp và đạt được thỏa thuận về dự thảo sửa đổi luật về việc thành lập ba Nhóm công tố viên đặc biệt. Hai bên nhất trí chỉ bổ sung thêm nhân lực điều tra ở mức tối thiểu, không kéo dài thời gian hoạt động.Tuy nhiên, ngay sau khi kết quả thỏa thuận được công bố, nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã xuất hiện nhiều ý kiến phản đối, cho rằng nội dung thỏa thuận không phù hợp với mục đích thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt. Sau đó, Chủ tịch đảng cầm quyền Jung Chung-rae đêm ngày 10/9 ra chỉ thị đàm phán lại với đảng đối lập Sức mạnh quốc dân. Trong cuộc họp diễn ra vào sáng ngày 11/9, ban lãnh đạo đảng đối lập nhất trí vẫn sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt với nội dung ban đầu.Đảng Sức mạnh quốc dân ngay lập tức đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Đảng này nhấn mạnh phải khó khăn lắm hai bên mới đạt được thỏa thuận thông qua cuộc gặp giữa Đại diện hai đảng, vậy nhưng đảng cầm quyền lại thông báo phá vỡ thỏa thuận mà không giải thích lý do rõ ràng.Đảng này nhấn mạnh chính Tổng thống Lee Jae Myung đã tuyên bố về một nền chính trị thỏa hiệp, vậy nhưng đảng cầm quyền lại phá vỡ thỏa thuận đúng dịp kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của ông Lee. Đảng đối lập chỉ trích Chủ tịch Jung đã chà đạp nên nền chính trị thỏa hiệp, trở thành "kẻ gây rối" của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.Mặt khác, nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Tổng thống, đảng đối lập kêu gọi ông Lee đưa ra giải pháp cho vụ việc công dân Hàn bị bắt giữ tại bang Georgia (Mỹ).Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành đánh giá trong 100 ngày đầu cầm quyền, Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung đã nỗ lực khắc phục các cuộc khủng hoảng chồng chất, hồi phục dân sinh, vì lợi ích quốc gia. Đảng cầm quyền khẳng định sẽ cùng Chính phủ tạo ra những sự thay đổi và thành quả rõ nét cho người dân.