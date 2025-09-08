Đảng Dân chủ đồng hành chấp thuận sửa đổi một phần dự luật Nhóm công tố viên đặc biệt

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành quyết định chấp thuận một phần ý kiến của đảng Sức mạnh quốc dân để điều chỉnh lại một phần dự thảo sửa đổi luật về thành lập ba Nhóm công tố viên đặc biệt.Ban đầu, đảng Dân chủ đồng hành đã lật lại thỏa thuận đạt được với đảng đối lập trong cuộc họp giữa Đại diện hai đảng lớn tại Quốc hội hôm 10/9. Tuy nhiên, sau cuộc họp toàn thể nghị sĩ ngày 11/9, đảng này quyết định xây dựng phương án thỏa hiệp với đảng Sức mạnh quốc dân.Người phát ngôn đảng Kim Hyun-jung cho biết về thời hạn hoạt động và nhân lực ba Nhóm công tố viên đặc biệt, đảng cầm quyền quyết định sẽ giữ nguyên như trong nội dung dự thảo ban đầu được thông qua tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp Quốc hội. Tuy nhiên, đảng này sửa lại ba nội dung gồm quyền chỉ huy Viện Kiểm sát quân sự của Công tố đặc biệt, quyền chỉ huy điều tra của Cơ quan Điều tra quốc gia, và điều khoản về nghĩa vụ công khai xét xử.Vào ngày 10/9, Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền và đối lập Hàn Quốc đã nhóm họp và đạt được thỏa thuận về dự thảo sửa đổi luật về việc thành lập ba Nhóm công tố viên đặc biệt. Hai bên nhất trí chỉ bổ sung thêm nhân lực điều tra ở mức tối thiểu là 10 người, không kéo dài thời gian hoạt động.Tuy nhiên, ngay sau khi kết quả thỏa thuận được công bố, nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã xuất hiện nhiều ý kiến phản đối, cho rằng nội dung thỏa thuận không phù hợp với mục đích thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt. Chủ tịch đảng Jung Chung-rae đã ra chỉ thị phải đàm phán lại với đảng đối lập, phá vỡ thỏa thuận chỉ sau một ngày.Sau đó, Đại điện đảng cầm quyền Kim Byung-kee, người phụ trách đàm phán, đã yêu cầu ông Jung xin lỗi, qua đó lộ rõ mâu thuẫn trong nội bộ đảng cầm quyền.