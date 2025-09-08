Chỉ số KOSPI lập kỷ lục mới cả mức điểm trong phiên và đóng cửa ngày 11/9

Photo : YONHAP News

Trong phiên giao dịch ngày 11/9, tròn 100 ngày nhậm chức của Tổng thống Lee Jae Myung, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa ở mức 3.344,2 điểm, tăng 29,67 điểm (0,9%) so với phiên trước. Đây là mức điểm đóng cửa cao kỷ lục mới, phá vỡ kỷ lục 3.314,53 điểm được thiết lập chỉ một ngày trước đó.Khi phiên giao dịch cùng ngày được mở, chỉ số KOSPI ở mức 3.336,6 điểm, tăng 22,07 điểm (0,67%) so với phiên trước, rồi nhanh chóng vọt lên 3.344,7 điểm, vượt xa mức kỷ lục trong phiên ngày 10/9 (3.317,77 điểm).Do tâm lý chốt lời sau đợt tăng nóng ngắn hạn và hiện tượng “sell-on” (bán tháo khi có tin tốt), áp lực giảm giá đã gia tăng, khiến chỉ số KOSPI có lúc lùi xuống mức 3.311,86 điểm vào lúc 10 giờ 53 sáng. Tuy nhiên, sau đó chỉ số này đã duy trì đà tăng nhẹ trong suốt phiên giao dịch. Kết quả là KOSPI đã liên tiếp hai ngày liền phá vỡ cả kỷ lục trong phiên và kỷ lục mức điểm đóng cửa.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày đóng cửa ở mức 834,76 điểm, tăng 1,76 điểm (0,21%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD chốt phiên ở mức 1.391,8 won đổi 1 USD, tăng 5,2 won so với phiên trước.