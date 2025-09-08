Ba bệnh viện Hàn Quốc lọt Top 10 thế giới về điều trị ung thư

Photo : YONHAP News

Theo bảng xếp hạng “Các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu thế giới năm 2026” ở 12 lĩnh vực lâm sàng do tuần báo thời sự Newsweek (Mỹ) công bố trực tuyến ngày 10/9 (giờ địa phương), trong lĩnh vực ung thư, có ba bệnh viện của Hàn Quốc lọt vào top 10. Đó là bệnh viện Samsung Seoul đứng thứ 3, bệnh viện Asan Seoul đứng thứ 4, và bệnh viện Đại học quốc gia Seoul xếp thứ 8.Trong top 10 bệnh viện điều trị ung thư hàng đầu, ngoài 3 bệnh viện của Hàn Quốc thì Mỹ có 4 bệnh viện, còn Pháp, Anh và Canada mỗi nước có 1 bệnh viện.Ngoài lĩnh vực ung thư, bệnh viện Asan Seoul còn lọt top 10 ở nhiều chuyên khoa khác như nội tiết (thứ 4), tiêu hóa (thứ 4), thần kinh (thứ 6), tiết niệu (thứ 6), và chỉnh hình (thứ 8). Đây là bệnh viện Hàn Quốc có số chuyên khoa lọt top 10 nhiều nhất với tổng cộng 6 lĩnh vực.Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul đứng thứ 2 thế giới trong lĩnh vực tiết niệu, tăng 2 bậc so với năm ngoái. Ngoài ra, bệnh viện này còn lọt Top 10 ở hai chuyên khoa khác là nội tiết (thứ 5) và ung thư (thứ 8).Bệnh viện Samsung Seoul cũng góp mặt trong Top 10 ở ba lĩnh vực đó là ung thư (thứ 3), tiêu hóa (thứ 5) và tiết niệu (thứ 10). Trong khi đó, bệnh viện Severance đứng thứ 9 ở lĩnh vực chỉnh hình.Bảng xếp hạng năm nay được Newsweek phối hợp với công ty marketing toàn cầu Statista thực hiện, dựa trên đánh giá của hàng chục nghìn chuyên gia y tế từ 30 quốc gia.Ngoài ra, trong bảng xếp hạng “Bệnh viện thông minh hàng đầu thế giới” đánh giá dựa trên năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, bệnh viện Samsung Seoul đứng ở vị trí thứ 15.