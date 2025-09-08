Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Môi trường Kim Sung-hwan trong buổi họp báo ngày 9/9 nhấn mạnh rằng Hàn Quốc cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo để đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải nhà kính, khẳng định năng lượng điện hạt nhân cần phải được duy trì như một nguồn điện nền ổn định. Theo đó, Hàn Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ điện hạt nhân.Trước những chỉ trích cho rằng Bộ trưởng Kim có ý định loại bỏ điện hạt nhân lần thứ hai do từng có quan điểm tiêu cực về năng lượng điện hạt nhân trong quá khứ, quan chức này cho biết Hàn Quốc hiện cần tập trung vào việc giảm lượng phát thải carbon càng nhanh càng tốt. Điều này không nên được nhìn nhận dưới góc độ là từ bỏ điện hạt nhân.Ngoài ra, ông Kim cũng nhận định cần phải đánh giá thêm về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới, vấn đề được đề cập trong kế hoạch cơ bản về nguồn điện lần thứ 11. Bộ trưởng Kim cũng đồng tình một phần về tính cần thiết của việc xây dựng thêm các đập để ứng phó với biến đổi khí hậu của chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Cụ thể, quan chức này cho rằng cần phải xây thêm đập tại một nửa trong số 14 địa điểm được đề xuất, và cho dừng lại hoạt động của một số con đập khác.Liên quan đến vấn đề tái sinh tự nhiên 4 con sông lớn, ông Kim tái khẳng định nguyên tắc sông phải có nước chảy, và cho biết sẽ quyết định việc tháo dỡ hay mở các đập tùy theo ý kiến người dân tại từng địa phương.Bộ trưởng Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng phó khủng hoảng khí hậu và phát triển ngành công nghiệp xanh, song cũng lưu ý rằng không nên tiếp tục duy trì cách nhìn nhận phân cực, cho rằng "môi trường là sự hạn chế" còn "năng lượng mới là thúc đẩy".Ông Kim cho biết để thực hiện cam kết lúc tranh cử của Tổng thống Lee Jae Myung là loại bỏ hoàn toàn các nhà máy nhiệt điện bằng than đá vào năm 2040, việc tái cơ cấu 5 doanh nghiệp điện lực của Nhà nước thuộc Tổng công ty điện lực Hàn Quốc, vốn sẽ được chuyển sang quyền quản lý của Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường, cần được quyết định sớm nhất có thể.Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường được sáp nhập giữa lĩnh vực năng lượng của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cùng với Bộ Môi trường Hàn Quốc sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10 tới.