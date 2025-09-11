Chuyến bay chở hơn 300 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Mỹ về đến Seoul

Photo : YONHAP News

Một chuyến bay thuê bao chở 316 công dân Hàn Quốc được trả tự do sau khi bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ đã khởi hành từ sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta (bang Georgia) vào lúc 11 giờ 38 phút sáng ngày 11/9 (giờ địa phương), và đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 12/9 (giờ Hàn Quốc).Trước đó, ICE ngày 4/9 đã tiến hành một chiến dịch truy quét lao động cư trú bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia. Trong chiến dịch này, hơn 300 người Hàn Quốc đã bị bắt và giam giữ trong khoảng 7 ngày.Lúc 2 giờ 18 phút sáng ngày 11/9 (giờ địa phương), những công dân này được thả khỏi cơ sở giam giữ Folkestone tại bang Georgia và lên 8 xe buýt do phía doanh nghiệp Hàn Quốc bố trí, di chuyển đến sân bay để lên đường về nước. Mặt khác, một chiếc xe buýt chở nữ lao động được thả từ cơ sở giam giữ Stewart (bang Georgia) cũng đã đến sân bay trước đó.Các xe chở công dân Hàn Quốc đã dừng lại tại khu vực nhà ga hàng hóa của sân bay, gần chiếc máy bay thuê bao của hãng Korean Air được bố trí từ một ngày trước. Theo đúng đề nghị từ phía Seoul, những lao động này được rời cơ sở giam giữ trong trang phục thường ngày, không bị còng tay hay áp dụng các biện pháp khống chế nào.Tổng số người Hàn Quốc bị bắt giữ lần này là 317 người, gồm 307 lao động nam và 10 lao động nữ. Trong đó, một người đã lựa chọn ở lại thay vì "tự nguyện xuất cảnh". Ngoài ra, có 14 người mang quốc tịch nước ngoài, gồm 10 người Trung Quốc, ba người Nhật Bản và một người Indonesia. Theo đó, tổng số người trở về Hàn Quốc trên chuyên bay thuê bao lần này là 330 người.Nhân vụ việc này, Seoul và Washington đã bắt đầu thảo luận về việc thiết kế một loại thị thực Mỹ mới dành cho nhân lực có chuyên môn của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ.