Khả năng Tổng thống Nga tham dự Hội nghị APEC 2025 tại Hàn Quốc vẫn đang được để ngỏ

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Điện Kremlin (Nga) Dmitry Peskov trong buổi họp báo ngày 11/9 (giờ địa phương) cho biết việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc hay không vẫn chưa được quyết định.Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Gyeongju từ ngày 31/10-1/11, và thư mời cũng đã được gửi tới ông Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đang gặp nhiều hạn chế trong việc tham gia các sự kiện quốc tế do bị Tòa án hình sự quốc tế (ICC) ban lệnh bắt giữ vì có liên quan đến tình hình Ukraine.Ông Peskov cũng cho biết Washington và Matxcơva chưa tiến hành thảo luận cụ thể về ngày điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nên lịch trình điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vẫn chưa được ấn định. Dù vậy, quan chức này khẳng định Nga có đầy đủ các kênh liên lạc, cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai bên có thể được thống nhất nhanh chóng khi cần thiết.Mặc khác, phát ngôn viên Peskov nhấn mạnh cuộc tập trận chung "Zapad-2025" giữa Nga và Belarus diễn ra từ ngày 12-16/9 không phải là hoạt động nhằm vào một nước thứ ba. Đây là cuộc tập trận thường kỳ, không nhằm vào bất kỳ ai, mà là một phần trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng và khả năng phối hợp giữa hai đồng minh chiến lược. Trong khuôn khổ cuộc tập trận lần này, Nga và Belarus dự kiến tiến hành các nội dung huấn luyện với vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.Trước biến động mạnh của tỷ giá hối đoái, khi đồng rúp Nga gần đây giảm sâu so với đồng USD và đồng euro, ông Peskov cho rằng sự biến động tỷ giá đồng rúp-USD là quá trình của thị trường, khẳng định tình hình kinh tế vĩ mô của Nga vẫn ổn định, đáng tin cậy và có thể dự đoán dù cho nền kinh tế thế giới có phần biến động.