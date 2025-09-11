Photo : YONHAP News

Tờ The Guardian (Người bảo vệ) của Anh ngày 10/9 (giờ địa phương) đưa tin cho biết trong số các lao động Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia, ít nhất một người được cho là đã cư trú và làm việc hợp pháp tại Mỹ.Thông tin này được đưa ra dựa trên tài liệu mà The Guardian thu thập được từ ICE, trong đó các cơ quan của Mỹ cũng đã biết đến vấn đề này. Theo tài liệu, nhân viên ICE nêu rõ người này nhập cảnh Mỹ bằng thị thực B1-B2 (loại thị thực kết hợp giữa thị thực thương mại ngắn hạn và du lịch).Người lao động trên là nhân viên của một công ty Hàn Quốc đối tác của tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG, và có mặt tại công trường xây dựng nhà máy pin khi cuộc truy quét của Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ diễn ra.Nhân viên ICE trong tài liệu cũng thừa nhận rằng công dân Hàn Quốc này không vi phạm quy định về thị thực, song lao động trên vẫn chấp nhận tự nguyện xuất cảnh.Một luật sư chuyên về di trú tại bang Georgia trong buổi phóng vấn với The Guardian đã gọi sự việc này là "vô lý", khẳng định việc bắt giữ người có thị thực hợp pháp theo cách này là trái pháp luật.Giới quan sát nhận định Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ đã quá tập trung vào thành tích khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy tiến hành chính sách nhập cư cứng rắn và trục xuất người nhập cư trái phép quy mô lớn. Điều này khiến việc kiểm tra tình trạng hợp pháp của từng đối tượng trước khi bắt giữ đã không được thực hiện một cách kỹ lưỡng.