Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo đồng ý bắt giữ nghị sĩ Kweon Seong-dong

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể ngày 11/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo đồng ý bắt giữ nghị sĩ Kweon Seong-dong (đảng Sức mạnh quốc dân), người bị Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị lệnh bắt tạm giam với cáo buộc nhận quỹ chính trị bất hợp pháp từ giáo phái Thống nhất.Trong số 177 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu kín, có 173 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối, 1 phiếu trắng và 2 phiếu không hợp lệ. Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân không tham gia bỏ phiếu, nhưng bản thân nghị sĩ Kweon được xác nhận là đã có mặt và bỏ phiếu tán thành. Theo quy định, đề nghị cho phép bắt giữ nghị sĩ sẽ được thông qua khi có quá bán số nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, và hơn một nửa trong số đó bỏ phiếu tán thành.Đảng Dân chủ đồng hành không đưa ra chỉ đạo mà để các nghị sĩ đảng này tự quyết định bỏ phiếu thuận hay phiếu chống. Tuy nhiên, phần lớn các nghị sĩ đảng này và đảng Đổi mới tổ quốc đã bỏ phiếu tán thành.Nghị sĩ Kweon được biết đến là người bạn từ thuở thiếu thời của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, là một trong những nhân vật thuộc nhóm "thân Yoon" nguyên gốc. Với việc Quốc hội đồng ý cho bắt giữ, ông Kweon sẽ phải ra hầu tòa để tham dự phiên thẩm vấn trước khi Tòa án ra quyết định có ban hành lệnh bắt tạm giam hay không.Phát biểu trước khi diễn ra bỏ phiếu, nghị sĩ Kweon khẳng định những cáo buộc mà Nhóm công tố viên đặc biệt đưa ra đều là bịa đặt. Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Song Eon-seok thì nhấn mạnh nếu dự thảo đồng ý bắt giữ được thông qua thì đây chính là món quà mà Nhóm công tố viên đặc biệt và đảng Dân chủ đồng hành dâng lên bữa tiệc đánh dấu 100 ngày đầu nhậm chức của Tổng thống Lee Jae Myung.