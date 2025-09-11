Bộ trưởng Thương mại Mỹ cảnh báo Hàn Quốc nên chấp nhận thỏa thuận thương mại

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán thuế quan và thương mại Hàn-Mỹ đang rơi vào bế tắc, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 11/9 (giờ địa phương) cảnh báo Hàn Quốc nên chấp nhận thỏa thuận thương mại song phương đạt được hồi tháng 7, hoặc phải chịu thuế quan.Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC cùng ngày, Bộ trưởng Lutnick cho biết Hàn Quốc đã không ký thỏa thuận khi Tổng thống Lee Jae Myung tới Washington tháng trước, và phía Mỹ cũng không bàn về thương mại do ông Lee chưa ký văn kiện đó.Ông này cho rằng Hàn Quốc đang nhìn vào cách Nhật Bản ký thỏa thuận với Mỹ ra sao, nhấn mạnh "sẽ không có sự linh hoạt nào cả". Seoul hoặc chấp nhận thỏa thuận, hoặc phải nộp thuế.Phát biểu này được xem như một lời cảnh báo mạnh mẽ của Washington, yêu cầu Hàn Quốc chấp thuận toàn bộ thỏa thuận khung mà hai nước đã đạt được vào ngày 30/7, bất chấp những bất đồng còn tồn tại liên quan đến quỹ đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ và các chi tiết khác.