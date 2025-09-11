Tiêu chuẩn chi trả phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh đợt hai

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/9 đã tổ chức buổi họp báo liên ngành, công bố kết quả chi trả phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh đợt một và kế hoạch chi trả đợt hai cho 90% dân số.Trước hết, để loại ra 10% nhóm dân số có thu nhập cao nhất, không thuộc đối tượng chi trả đợt hai, các hộ gia đình có tài sản lớn sẽ bị loại khỏi danh sách nhận hỗ trợ.Nếu tổng tiêu chuẩn tính thuế tài sản của hộ gia đình trong năm 2024 vượt quá 1,2 tỷ won (864.000 USD) hoặc tổng thu nhập tài chính vượt 20 triệu won (14.400 USD), toàn bộ thành viên trong hộ đó sẽ không được nhận hỗ trợ.Sau khi loại trừ các hộ này, đối tượng chi trả cuối cùng sẽ được lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn tổng số tiền phí bảo hiểm y tế của hộ gia đình trong tháng 6/2025, nếu ít hơn mức nhất định thì sẽ được chi trả. Tiêu chuẩn sẽ thay đổi tùy theo số thành viên của hộ, đối với hộ một người thì mức chuẩn là 220.000 won (158 USD), hộ 4 người khoảng 510.000 won (367 USD). Với hộ gia đình có cả hai vợ chồng cùng đi làm hoặc có nhiều nguồn thu nhập, tiêu chuẩn được nới lỏng bằng cách tính thêm 1 thành viên khi xác định mức chuẩn.Thời gian chi trả đợt hai là từ ngày 22/9 đến 31/10, mỗi người được nhận 100.000 won (720 USD). Tương tự như đợt một, người dân có thể chọn hình thức nhận bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ (debit card), phiếu mua hàng địa phương hoặc thẻ trả trước. Hạn sử dụng phiếu tiêu dùng cho cả đợt một và đợt hai là đến hết ngày 30/11, số tiền chưa dùng hết sẽ tự động bị hủy sau thời hạn này.Bộ Hành chính và an toàn sẽ vận hành dịch vụ “Trợ lý quốc dân” để hỗ trợ người dân đăng ký dễ dàng hơn. Người đăng ký qua ứng dụng Naver, KakaoTalk hoặc Toss sẽ được thông báo trước về việc có thuộc diện hỗ trợ hay không, cũng như về thời gian, phương thức đăng ký và hạn sử dụng phiếu tiêu dùng.Việc tra cứu đối tượng đủ điều kiện sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 22/9, qua ứng dụng hoặc tổng đài của các công ty thẻ, website Cơ quan Bảo hiểm y tế, hoặc tại trung tâm phúc lợi hành chính xã, phường.Trong khi đó, đợt chi trả đợt một đã ghi nhận 50,05 triệu người (tương đương 98,9% tổng số đối tượng) đăng ký tính đến 24 giờ ngày 11/9. Tổng số tiền đã chi trả rơi vào khoảng 9.063,4 tỷ won (6,62 tỷ USD).