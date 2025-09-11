Seoul và Washington sẽ lập nhóm công tác chung cải thiện cơ chế thị thực

Photo : YONHAP News

Vụ việc hơn 300 công dân Hàn Quốc bị cơ quan nhập cư Mỹ giam giữ đã khép lại vào ngày 11/9 với việc những công dân này rời khỏi Mỹ theo hình thức tự nguyện xuất cảnh. Giờ đây, dư luận hướng sự quan tâm tới việc hai nước sẽ cải thiện chế độ ra sao để ngăn chặn các trường hợp tương tự tái diễn.Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đều đồng thuận rằng cần thiết phải cải thiện vấn đề thị thực, nguyên nhân dẫn đến vụ giam giữ lần này. Hai nước dự kiến sẽ sớm bắt đầu thảo luận về việc khắc phục "vùng xám" trong hệ thống visa, đặc biệt liên quan đến lao động được cử sang Mỹ trong thời gian ngắn để tham gia hoạt động xây dựng nhà máy.Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun đã có buổi gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/9 (giờ địa phương), đề xuất lập một loại visa mới dành riêng cho nhân lực chuyên môn Hàn Quốc. Ông Cho cho biết hai bên đã xác nhận sẽ thành lập nhóm công tác chung giữa Bộ Ngoại giao hai nước để nhanh chóng thảo luận và xây dựng loại visa mới này.Khi đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Mỹ tăng lên, ngày càng nhiều lao động phải lưu trú tại Mỹ trong nhiều tháng để lắp đặt nhà máy và đào tạo nhân sự. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có loại visa phù hợp, do đó phía Hàn Quốc đề xuất Mỹ thiết lập một visa riêng cho trường hợp này. Được biết, Bộ An ninh nội địa Mỹ cũng có khả năng sẽ tham gia nhóm công tác này.Phía Mỹ cũng thừa nhận rằng việc điều chỉnh hệ thống visa là cần thiết để tạo điều kiện cho đầu tư từ Hàn Quốc, và cam kết sẽ hợp tác trong các cuộc đàm phán cải thiện chế độ visa sau sự việc lần này.Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ đẩy mạnh nỗ lực nhằm bảo đảm hạn ngạch H-1B, loại visa cho phép làm việc tại Mỹ, dành cho công dân Hàn Quốc. Visa H-1B vốn dành cho lao động nước ngoài trong các ngành kỹ thuật và chuyên môn, có số lượng cấp giới hạn hàng năm và được phân bổ bằng hình thức bốc thăm, nên rất khó để được cấp.Do đó, từ năm 2012, Chính phủ Hàn Quốc đã vận động Mỹ thông qua “Đạo luật đối tác Hàn Quốc” nhằm tạo một hạn ngạch visa E-4 riêng cho lao động chuyên môn Hàn Quốc. Đạo luật này đã được tái đệ trình lên Quốc hội Mỹ vào tháng 7 vừa qua. Chính phủ cũng đang xem xét mở rộng đối tượng được cấp hạn ngạch này, bao gồm cả lao động kỹ thuật lành nghề chứ không chỉ riêng chuyên gia trình độ cao.Tuy nhiên, việc lập loại visa mới hoặc giành được hạn ngạch riêng cho công dân Hàn Quốc sẽ có thể tốn tương đối thời gian. Do vậy, Chính phủ nhận định trước tiên cần lập ra nhóm công tác chung về visa, vận dụng linh hoạt visa công tác ngắn hạn B-1 để tạm thời tháo gỡ khó khăn trước mắt.