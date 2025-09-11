66% cử tri đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang điều hành quốc gia hiệu quả

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 12/9 công bố kết quả thăm dò ý kiến nhân kỷ niệm 100 ngày đầu nhậm chức của Tổng thống Lee Jae Myung.Có 66% số người được hỏi đánh giá Tổng thống "đang làm tốt" công tác điều hành quốc gia, 29% đánh giá Tổng thống "làm chưa tốt". Trong số những người đánh giá tích cực, lý do hàng đầu là "chính sách kinh tế và dân sinh tốt" (48%), tiếp theo là "giao tiếp với người dân và truyền thông" (27%), "chính sách ngoại giao, thương mại" (12%), "nhân sự Nội các" (4%) và "quan hệ với phe đối lập" (3%).Ngược lại, lý do chính của những đánh giá tiêu cực là "xử lý chưa tốt các vấn đề ngoại giao, thương mại như quan hệ Hàn-Mỹ-Nhật" (33%), tiếp đến là "chính sách kinh tế, dân sinh" (25%), "quan hệ với phe đối lập" (11%) và "nhân sự Nội các" (9%).Cuộc thăm dò lần này cũng hỏi ý kiến người dân về các chính sách cụ thể của Chính phủ. Về lĩnh vực thương mại, ngoại giao, trong đó có đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ, 58% cử tri đánh giá Chính phủ đang làm tốt, 33% đánh giá chưa tốt. Về đối phó với việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa và đe dọa thử hạt nhân, 48% cử tri đánh giá tích cực, 35% đánh giá tiêu cực.Đối với các biện pháp giảm nhẹ căng thẳng liên Triều như dừng phát loa phóng thanh tuyên truyền về phía Bắc Triều Tiên, 64% số người được hỏi đánh giá đây là một “quyết định đúng đắn”, trong khi 30% cho là “quyết định sai lầm”. Về việc cải tổ bộ máy Chính phủ, như xóa bỏ Viện Kiểm sát, tách quyền điều tra và truy tố, 57% cử tri đánh giá tích cực, cao hơn số cử tri đánh giá tiêu cực (35%).Liên quan đến đối sách bất động sản công bố ngày 7/9 vừa qua có nội dung khởi công xây dựng 1,25 triệu căn hộ tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô, 53% người dân đánh giá chính sách này sẽ giúp ổn định thị trường bất động sản, 35% cho rằng sẽ không có tác dụng.Về Luật Thương mại sửa đổi có nội dung tăng quyền biểu quyết cho cổ đông nhỏ lẻ, 58% đánh giá tích cực, trong khi 29% đánh giá tiêu cực. Đối với Luật Công đoàn sửa đổi, có nội dung hạn chế doanh nghiệp khởi kiện người lao động đòi bồi thường về thiệt hại do đình công, tỷ lệ đánh giá tích cực và tiêu cực lần lượt là 49% và 44%, nằm trong phạm vi sai số.Về tiêu chuẩn xác định cổ đông lớn phải nộp thuế thu nhập chuyển nhượng cổ phiếu, 41% cử tri ủng hộ vẫn giữ nguyên tiêu chí xác định cổ động lớn là giá trị sở hữu 5 tỷ won (3,6 triệu USD) mỗi mã cổ phiếu, 44% cho rằng cần hạ xuống 1 tỷ won (0,7 triệu USD) để mở rộng đối tượng chịu thuế.Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 48%, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là 21%. 21% trả lời “không ủng hộ đảng nào”.Cuộc thăm dò trên do KBS ủy quyền cho công ty Korea Research tiến hành theo hình thức phỏng vấn điện thoại đối với 1.000 nam nữ trên 18 tuổi trên toàn quốc từ ngày 8 đến 10/9 vừa qua. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).