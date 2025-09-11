Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh ưu tiên lợi ích quốc gia khi đàm phán thuế quan với Mỹ

Photo : YONHAP News

Liên quan đến phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick rằng sẽ "không có sự linh hoạt nào" trong đàm phán thuế quan và thương mại Hàn-Mỹ, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 12/9 đưa ra lập trường rằng Chính phủ sẽ đàm phán trên tinh thần lấy lợi ích quốc gia là ưu tiên hàng đầu.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cùng ngày phát biểu, tương tự như điều mà Tổng thống Lee Jae Myung đã nhấn mạnh trong buổi họp báo đánh dấu 100 ngày nhậm chức, Chính phủ Hàn Quốc sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào đi chệch khỏi nguyên tắc hợp lý và công bằng.Trong buổi họp báo ngày 11/9, Tổng thống Lee đã khẳng định Chính phủ đương nhiệm tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định đi ngược lại lợi ích quốc gia, cũng như không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào thiếu hợp lý hoặc thiếu công bằng.Trước đó, Bộ trưởng Lutnick trong một phát biểu ngày 11/9 (giờ địa phương) đề cập tới việc Nhật Bản đã ký thỏa thuận thuế quan với Mỹ, nhấn mạnh "sẽ không có bất cứ sự linh hoạt nào", Hàn Quốc hoặc là chấp nhận thỏa thuận hoặc là nộp mức thuế quan như mức Mỹ công bố ban đầu.Phát biểu này được xem là thông điệp gây áp lực từ phía Washington, trong bối cảnh hai nước đã đạt thỏa thuận khung về thuế quan từ ngày 30/7 nhưng vẫn chưa thống nhất về các chi tiết, bao gồm phương án vận hành quỹ đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ.