Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với lãnh đạo Pháp và Ba Lan để thúc đẩy hợp tác song phương

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 11/9 đã lần lượt có các cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kể từ khi nhậm chức, trao đổi về vấn đề phát triển quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng.Trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Hàn-Pháp, Tổng thống Macron đã chúc mừng Tổng thống Lee nhậm chức, bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước sẽ trở nên chặt chẽ hơn dưới chính quyền mới của Hàn Quốc. Ông Macron cũng thể hiện mong muốn có cơ hội gặp trực tiếp ông Lee tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 diễn ra tại New York (Mỹ) để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề nổi cộm trên quốc tế.Đáp lại, Tổng thống Lee đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Pháp, cho rằng trao đổi thương mại, đầu tư giữa hai nước đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời bày tỏ mong muốn hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong các ngành chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), vũ trụ và công nghiệp quốc phòng. Đặc biệt, hai bên còn thống nhất duy trì liên lạc chặt chẽ để nâng cấp quan hệ song phương lên thành mối quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ XXI, nhân dịp kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Pháp vào năm 2026.Mặc khác, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc với Thủ tướng Ba Lan, lãnh đạo hai bên đánh giá quan hệ song phương đã không ngừng phát triển trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và giao lưu người dân kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1989; cũng như nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hạ tầng, thương mại và đầu tư.Về phần mình, ông Lee bày tỏ vui mừng khi hợp tác quốc phòng giữa hai nước có sự phát triển, và thể hiện mong muốn quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi này sẽ tiếp tục được duy trì. Thủ tướng Tusk cũng khẳng định Hàn Quốc và Ba Lan, những nước kinh tế chủ chốt trên trường quốc tế, đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả công nghiệp quốc phòng. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình bán đảo Hàn Quốc, khu vực và các vấn đề quốc tế, đồng thời nhất trí cụ thể hóa hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.