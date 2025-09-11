Chương trình nghệ thuật truyền thống mừng Hội nghị APEC 2025 tại thành phố Gyeongju

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cho biết chương trình nghệ thuật truyền thống mang tên "Seorabeol phong lưu" để kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC ) 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/9-29/10 tại làng Gyochon ở thành phố Gyeongju và nhiều địa điểm khác. Sự kiện này do Bộ Văn hóa phối hợp với Quỹ xúc tiến nghệ thuật biểu diễn truyền thống Hàn Quốc (KoTPA) tổ chức.Chương trình có sự tham gia của 31 đoàn nghệ thuật với hơn 700 nghệ sĩ, mang đến 37 buổi biểu diễn tái hiện khí phách của Hwarang (Hoa Lang), chỉ đội quân thanh thiếu niên ưu tú thời Silla và dấu ấn lịch sử của vùng đất Phật Quốc thông qua âm nhạc, ca hát và múa.Vào mỗi thứ Sáu và thứ Bảy lúc 5 giờ chiều từ ngày 12-27/9, và 5 giờ chiều hàng ngày từ ngày 7-12/10, 23 đoàn nghệ thuật được tuyển qua vòng tuyển chọn trên toàn quốc cùng các nghệ sĩ địa phương và các tài năng trẻ sẽ biểu diễn tại sân khấu quảng trường làng Gyochon, giới thiệu các tiết mục nghệ thuật truyền thống xen lẫn quốc nhạc sáng tác mới theo phong cách thính phòng.Vào 7 giờ tối hằng ngày từ ngày 20-29/10, các màn biểu diễn sẽ được diễn ra tại làng Yukbu. Trong các ngày 22-29/10, vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày, khán giả có thể xem các buổi biểu diễn của Viện Âm nhạc quốc gia và nhiều đoàn nghệ thuật khác.Đặc biệt, trong thời gian Hội nghị thượng đỉnh APEC (31/10-4/11), tại nhà hát Munmu thuộc Trung tâm văn hóa Công viên Expo ở thành phố Gyeongju, đoàn nghệ thuật Nhà hát quốc gia Jeongdong sẽ trình diễn vở kịch có tiêu đề tạm dịch là "Đan tâm", lấy cảm hứng từ truyện cổ "Simcheong" của Hàn Quốc và tái hiện tư tưởng hiếu thảo bằng công nghệ hình ảnh LED hiện đại.