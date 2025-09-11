Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật gia hạn và tăng nhân lực điều tra ba vụ án lớn

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể ngày 11/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi luật về thành lập ba Nhóm công tố viên đặc biệt.Trong đó, dự thảo sửa đổi Luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến nhận được 168/168 phiếu tán thành. Dự thảo sửa đổi Luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật nhận được 163/165 phiếu tán thành.Các dự luật sửa đổi đều mở rộng cả thời gian điều tra lẫn quy mô nhân sự của ba Nhóm công tố viên đặc biệt. Theo luật sửa đổi, Nhóm công tố viên đặc biệt có thể tự quyết gia hạn thời gian điều tra hai lần, mỗi lần 30 ngày. Luật hiện hành chỉ cho phép Nhóm công tố viên đặc biệt tự quyết gia hạn 30 ngày một lần, và thêm 30 ngày nữa khi có sự phê chuẩn của Tổng thống. Nội dung này lật ngược lại thỏa thuận trước đó với đảng đối lập.Tuy nhiên, dự luật sửa đổi được thông qua cùng ngày loại bỏ thẩm quyền chỉ huy của Công tố viên đặc biệt đối với Viện Kiểm sát quân sự cũng như các vụ án đã được chuyển giao cho Cơ quan Điều tra quốc gia. Luật cũng cho phép truyền hình trực tiếp phiên tòa các vụ án do Nhóm công tố viên đặc biệt truy tố, nhưng có điều kiện. Đây là nội dung phản ánh một phần thỏa thuận đạt được giữa hai đảng ngày hôm trước.Ngoài ra, dự luật sửa đổi còn bổ sung điều khoản giảm nhẹ hoặc miễn hình phạt cho những người đang bị điều tra tự thú hoặc tố giác người khác trong quá trình điều tra.