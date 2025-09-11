Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) và hãng tin Reuters (Anh) ngày 11/9 (giờ địa phương) đưa tin Giám đốc điều hành toàn cầu của hãng ô tô Hyundai Jose Munoz cho biết việc xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia (Mỹ) sẽ bị trì hoãn ít nhất 2-3 tháng, sau đợt truy quét lao động cư trú bất hợp pháp của Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) tại công trường vừa qua.Ông Munoz giải thích phía công ty phải tìm phương án thay thế khi hầu hết các lao động bị bắt giữ đều muốn trở về Hàn Quốc, nhưng phần lớn nhân lực cần tuyển lại không có sẵn tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Munoz công khai phát biểu sau cuộc truy quét quy mô lớn của ICE tại công trường xây dựng gần đây.Giám đốc này cho biết đã rất bất ngờ khi nghe tin và ngay lập tức xác minh xem liệu có lao động nào của hãng ô tô Hyundai bị bắt giữ hay không, nhưng đã xác nhận được rằng phần lớn công dân Hàn Quốc bị bắt là lao động của các công ty đối tác với công ty Giải pháp năng lượng LG. Ông Munoz nhấn mạnh giai đoạn xây dựng nhà máy đòi hỏi lực lượng lao động có chuyên môn, nhiều công nghệ và thiết bị cần thiết không thể tìm thấy tại Mỹ.Giám đốc Munoz cho biết hãng ô tô Hyundai có kế hoạch tiếp tục mua pin từ các cơ sở khác, trong đó có nhà máy của công ty SK On tại bang Georgia, tùy theo sự chậm trễ trong việc xây dựng và vận hành nhà máy mới. Ông cũng khẳng định đây là một sự cố rất đáng tiếc, nhưng tầm quan trọng chiến lược của thị trường Mỹ đối với hãng ô tô Hyundai là không thay đổi. Hãng đã đầu tư rất nhiều vào Mỹ trong những năm qua và sẽ tiếp tục trong tương lai.Mặt khác, Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eui-sun trong cùng ngày cũng bày tỏ lo lắng về vụ việc trên, nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ vì các quy định về thị thực rất phức tạp. Chủ tịch Chung cũng hy vọng Seoul và Washington có thể cùng nhau xây dựng một hệ thống tốt hơn.Trước đó, ICE ngày 4/9 đã tiến hành một chiến dịch truy quét lao động cư trú bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia. Trong chiến dịch này, 316 người Hàn Quốc đã bị bắt và giam giữ trong 7 ngày. Vào sáng ngày 11/9, toàn bộ những lao động này đã được trả tự do, di chuyển bằng xe buýt đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và lên chuyến bay thuê bao của hãng Korean Air để trở về Hàn Quốc.Hãng tin Bloomberg nhận định sự việc này đang tạo ra tác động lớn đến toàn bộ ngành công nghiệp, cảnh báo các hệ quả kinh tế mới chỉ bắt đầu xuất hiện.