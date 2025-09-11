Lee Byung-hun trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận Giải đóng góp đặc biệt tại TIFF 2025

Photo : YONHAP News

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) tại Canada ngày 11/9 cho biết nam diễn viên Hàn Quốc Lee Byung-hun ngày 8/9 (giờ địa phương) đã nhận được giải Giải đóng góp đặc biệt (Special Tribute Award), trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải thường này. Ngoài nam diễn viên Lee Byung-hun, đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro, đạo diễn người Nhật Bản Hikari và nữ diễn viên người Mỹ Jodie Foster cũng nhận được giải thưởng này nhờ những đóng góp cho sự phát triển của ngành điện ảnh.Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook của bộ phim "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác"), do Lee Byung-hun thủ vai chính, cũng góp mặt tại Liên hoan phim và trao giải cho nam diễn viên. Phát biểu khi nhận được giải thưởng, nam diễn viên Lee Byung-hyun bày tỏ sự khiêm tốn, chia sẻ không coi giải thưởng có được là phần thưởng dành riêng cho cá nhân, mà là sự ghi nhận thành tựu và sự phát triển đáng tự hào của văn hóa Hàn Quốc.Bộ phim "No Other Choice" đã được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. Các buổi giao lưu hỏi đáp với sự tham gia của đạo diễn Park Chan-wook và diễn viên Lee Byung-hun đã diễn ra trong hai ngày 9-10/9.Công ty giải trí Hàn Quốc CJ ENM cho biết sau buổi công chiếu, khán giả đã dành nhiều tràng pháo tay và sự cổ vũ nồng nhiệt dành cho bộ phim. Đạo diễn Park bày tỏ cảm thấy xúc động và biết ơn khi thấy khán giả vừa cười vừa khóc, dù những chi tiết tinh tế trong phim khó có thể thấu cảm được đối với khán giả lần đầu xem. Diễn viên Lee Byung-hun cũng chia sẻ cảm thấy xúc động và ngạc nhiên khi khán giả có những phản ứng sôi nổi, cũng như dành tình cảm sâu sắc cho bộ phim.Bộ phim "No Other Choice" dự kiến khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 24/9. Tính đến 8 giờ tối ngày 11/9, 177.000 người đã đặt vé trước để xem bộ phim này, đứng đầu về tỷ lệ đặt vé trước tại Hàn Quốc. Vào ngày 17/9, bộ phim cũng sẽ được chọn chiếu mở màn tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, đánh dấu lần ra mắt đầu tiên tại châu Á.