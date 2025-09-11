87 cựu binh Mỹ thăm lại Hàn Quốc theo lời mời của Bộ Người có công và cựu chiến binh

Photo : YONHAP News

Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức sự kiện mời 87 người là cựu binh Mỹ từng tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), và các cựu quân nhân đồn trú Mỹ trở lại thăm Hàn Quốc với lịch trình dài 7 đêm 8 ngày, từ ngày 14-21/9.Trong số những người được mời có ông Rudy Meekins (94 tuổi), cựu binh từng đặt chân đến Hàn Quốc lần đầu trong chiến dịch đổ bộ Incheon vào tháng 9/1950. Ông Meekins nằm trong biên chế Thủy quân lục chiến Mỹ, đã bị thương tổng cộng 13 chỗ trong trận chiến hồ Changjin (tháng 11/1950), một trong những trận đánh ác liệt nhất trong chiến tranh Triều Tiên, sau đó được trao tặng Huân chương Trái tim Tím của Mỹ.Sự kiện lần này còn có sự tham gia của 5 gia đình có nhiều thế hệ cùng cống hiến cho Hàn Quốc, trong đó có người con trai đã tới Hàn Quốc phục vụ trong lực lượng quân đồn trú của Mỹ, nối tiếp cha mình từng chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên.Bộ Người có công và cựu chiến binh sẽ trao tặng danh hiệu “Gia đình tiêu biểu của đồng minh Hàn-Mỹ” do Bộ trưởng ký tại buổi tiệc tri ân được tổ chức ở thành phố Busan ngày 19/9.Các cựu binh và cựu quân nhân Mỹ sẽ nhập cảnh qua sân bay quốc tế Incheon vào ngày 14/9, tham dự lễ kỷ niệm chiến dịch đổ bộ Incheon, Hội thảo đồng minh Hàn-Mỹ, và thăm căn cứ Humphreys.